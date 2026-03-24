Ông Kim Jong-un gửi thông điệp tới Mỹ và Hàn Quốc, vạch kế hoạch 5 năm

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói rằng tình trạng Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là không thể đảo ngược và việc mở rộng "khả năng răn đe hạt nhân tự vệ" là điều cần thiết cho an ninh quốc gia, ổn định khu vực và phát triển kinh tế.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự phiên họp của Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA) vào ngày 22.3 Ảnh: Reuters

Ông Kim bác bỏ ý tưởng cho rằng việc giải trừ vũ khí hạt nhân có thể được đổi lấy lợi ích kinh tế hoặc đảm bảo an ninh. Ông tuyên bố Triều Tiên đã chứng minh rằng việc duy trì lực lượng hạt nhân trong khi theo đuổi phát triển là lựa chọn chiến lược đúng đắn.

"Thực tế thế giới hiện nay, nơi phẩm giá và quyền của các quốc gia có chủ quyền bị vi phạm một cách tàn nhẫn bởi vũ lực và bạo lực đơn phương, là bài học chỉ rõ đâu là sự đảm bảo thực sự cho sự tồn tại và hòa bình của một quốc gia", ông Kim nhấn mạnh trong bài phát biểu trước Hội đồng Nhân dân tối cao (SPA), cơ quan lập pháp của Triều Tiên, hôm 23.3.

Các nhà phân tích ở Hàn Quốc cho rằng tuyên bố trên của ông Kim gián tiếp chỉ trích hành động quân sự của Mỹ chống lại Iran, theo Reuters.

"Những hoàn cảnh này đã củng cố lập luận lâu nay của Bình Nhưỡng rằng vũ khí hạt nhân là cần thiết để ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài và bảo vệ sự tồn tại của chế độ," giáo sư Yang Moo-jin thuộc Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul bình luận.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên còn nói thêm rằng vũ khí hạt nhân đã ngăn chặn chiến tranh và cho phép nhà nước tập trung nguồn lực vào tăng trưởng kinh tế, xây dựng và nâng cao mức sống.

Ông tiếp tục cáo buộc Mỹ và các đồng minh gây bất ổn khu vực bằng cách triển khai tài sản hạt nhân chiến lược gần bán đảo Triều Tiên, nhưng nói rằng Bình Nhưỡng không còn coi mình là một quốc gia bị đe dọa và có đủ sức mạnh để đe dọa những nước khác nếu cần thiết.

Ông còn nói rằng Hàn Quốc đã bị xem là "quốc gia thù địch nhất" và cảnh báo Seoul rằng bất kỳ nỗ lực nào xâm phạm chủ quyền của Triều Tiên sẽ bị đáp trả "một cách không thương tiếc, không do dự hay kiềm chế".

Phát ngôn này là dấu hiệu mới nhất cho thấy lập trường cứng rắn hơn của Bình Nhưỡng đối với Seoul kể từ khi ông Kim từ bỏ chính sách tìm cách thống nhất hòa bình để chuyển sang định nghĩa lại mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc là quan hệ giữa hai quốc gia thù địch, theo Reuters. Các nhà phân tích đã theo dõi sát sao mọi dấu hiệu cho thấy sự thay đổi này đã được luật hóa.

Cùng với chính sách an ninh, ông Kim đã vạch ra các ưu tiên kinh tế, kêu gọi các quan chức thực hiện đầy đủ kế hoạch phát triển 5 năm mới tập trung vào hiện đại hóa công nghiệp, tăng sản lượng điện và than, tăng sản lượng lương thực và mở rộng xây dựng nhà ở trên toàn quốc.

Phiên họp mới của SPA đã thông qua việc sửa đổi hiến pháp và thông qua luật ủng hộ kế hoạch kinh tế 5 năm mới, theo KCNA. Các nhà lập pháp Triều Tiên cũng đã thông qua ngân sách nhà nước năm 2026, trong đó nâng chi tiêu quốc phòng lên 15,8% tổng chi tiêu, với nguồn kinh phí được phân bổ rõ ràng cho việc mở rộng khả năng răn đe hạt nhân và năng lực chiến đấu, theo một báo cáo ngân sách riêng được công bố tại phiên họp.