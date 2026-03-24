Ông Kim Jong-un tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên

"Hội đồng Nhân dân tối cao (SPA) đã tái bầu cử đồng chí Kim Jong-un làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên tại phiên họp thứ nhất của khóa 15" diễn ra vào ngày 22.3, theo bản tin.

Ông Kim Jong-un đến dự phiên họp Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên hôm 22.3 Ảnh: AFP

Đây là nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp ông Kim Jong-un được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ từ khi chức vụ này được thành lập vào năm 2016. SPA thường họp sau Đại hội đảng Lao động Triều Tiên để luật hóa các chủ trương, chính sách của đảng. Cuộc họp tại Bình Nhưỡng nhằm thảo luận về các sửa đổi và bổ sung hiến pháp, cũng như việc bầu Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ và các cơ quan lãnh đạo nhà nước khác. Cuộc họp cũng xem xét kế hoạch kinh tế 5 năm của đất nước được công bố tại Đại hội đảng lần thứ 9 diễn ra vào tháng 2, theo KCNA.

Trong cuộc họp, ông Jo Yong-won được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Thường vụ SPA thay thế ông Choe Ryong-hae. Đồng thời, ông Jo còn được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, theo Yonhap. Thủ tướng Pak Thae-song vẫn giữ nguyên chức vụ, trong khi cựu Thủ tướng Kim Tok-hun được bổ nhiệm làm Phó thủ tướng thứ nhất, một chức vụ mới được thành lập tại cuộc họp gần đây nhất.

Trong cuộc cải tổ, bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã thôi chức vụ Ủy viên Ủy ban Quốc vụ. Trước đó, tại đại hội đảng, bà Kim được thăng chức, trở thành một trong 17 trưởng ban thuộc Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Trước đó, bà là Phó ban Tuyên truyền và Cổ động của đảng.