Israel gây khó cho hòa đàm Mỹ - Iran

Sáng qua (20.6, giờ VN), trang tin Axios dẫn lời một số quan chức tiết lộ rằng Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi sẽ đến Thụy Sĩ để đàm phán sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian ký bản ghi nhớ (MoU) ngày 17.6. Cuộc đàm phán dự kiến bắt đầu vào ngày 19.6 nhưng đã bị hoãn do giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Li Băng.

Thỏa thuận ngừng bắn mong manh

Việc ngừng giao tranh ở Li Băng được xem là điều kiện tiên quyết để khởi động giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày nhằm giải quyết các tranh chấp về chương trình hạt nhân của Tehran và những vấn đề gai góc khác cần thiết để đạt thỏa thuận lâu dài. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pakistan ngày 19.6, Ngoại trưởng Araqchi nói rằng Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm nào đối với các cam kết theo MoU, bao gồm cả việc chấm dứt giao tranh ở Li Băng, theo Bộ Ngoại giao Pakistan.

Khói bốc lên sau loạt không kích của Israel nhắm vào TP.Nabatieh thuộc miền nam Li Băng ngày 20.6 Ảnh: AFP

Sau cuộc giao tranh ngày 19.6, một quan chức Mỹ thông báo Israel và Hezbollah đồng ý ngừng bắn từ 16 giờ cùng ngày. Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cho biết Tel Aviv sẽ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn nếu Hezbollah tôn trọng các điều khoản.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, Israel tiến hành loạt cuộc tấn công vào miền nam Li Băng suốt đêm và đến sáng 20.6, khiến 5 người chết, theo Hãng thông tấn Li Băng NNA. Quân đội Israel tuyên bố ngày 20.6 đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Li Băng để đáp trả các vụ phóng tên lửa đêm trước đó từ lực lượng này. Trong khi đó, nghị sĩ Hassan Fadlallah thuộc Hezbollah hôm qua khẳng định lực lượng này có quyền đáp trả các cuộc tấn công của Israel, theo AFP.

Israel, Hezbollah đạt thỏa thuận ngừng bắn sau khi giao tranh leo thang

Cảnh báo từ giới tình báo Mỹ

Trong lúc giao tranh tiếp diễn, tờ The Washington Post dẫn lời một số quan chức và cựu quan chức Mỹ tiết lộ rằng các cơ quan tình báo nước này cảnh báo với chính quyền Tổng thống Trump rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có thể sẽ thực hiện những bước đi làm suy yếu nỗ lực của Washington trong việc đạt thỏa thuận hòa bình lâu dài với Iran. Theo các báo cáo tình báo, Israel dường như có ý định duy trì các hoạt động quân sự chống Hezbollah ở Li Băng. Nếu như vậy, ông Netanyahu không chỉ đe dọa thỏa thuận Mỹ - Iran mà còn có thể phá vỡ mối quan hệ giữa Tel Aviv với Washington.

Báo cáo tình báo cũng kết luận rằng trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 10.2026, tương lai chính trị của Thủ tướng Netanyahu gắn liền với việc chứng minh cho cử tri trong nước thấy rằng ông sẽ không rút quân khỏi Li Băng. Báo cáo còn phản ánh rằng bất kỳ việc dừng chiến sự hay rút quân khỏi Li Băng cũng sẽ bị dư luận Israel coi là thất bại của ông Netanyahu. Ngày 19.6, ông Netanyahu tuyên bố quân đội Israel sẽ ở lại Li Băng tới "chừng nào còn cần thiết". Quân đội Israel đang kiểm soát hơn 518 km2 lãnh thổ Li Băng.

Ngoài ra, một cựu quan chức cho hay tài liệu trên hàm chứa nhận thức của Tel Aviv rằng thỏa thuận Mỹ - Iran có thể hạn chế hoạt động quân sự của Israel trước Hezbollah. Giới chức Mỹ khẳng định các điều khoản không ngăn cản Israel trả đũa Hezbollah nếu bị tấn công, và những lo ngại của ông Netanyahu không đáng kể so với nhu cầu hoàn thành một thỏa thuận và mở lại eo biển Hormuz, theo The Washington Post.