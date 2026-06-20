Iran lại đóng cửa eo biển Hormuz

"Thông báo eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa đối với các tàu; cần lưu ý rằng bước đi đầu tiên này là phản ứng trước hành vi vi phạm lời hứa của đối phương, và nếu hành động gây hấn tiếp tục, các bước tiếp theo sẽ được lên kế hoạch và thực hiện để buộc đối phương phải tuân thủ các nghĩa vụ của mình", Bộ chỉ huy trung ương Khatam-al Anbiya của Iran nhấn mạnh trong một tuyên bố được truyền hình nhà nước Iran phát sóng, theo AFP.

Các tàu tại eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam (Oman) ngày 18.6 Ảnh: Reuters

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sau đó tuyên bố eo biển Hormuz sẽ đóng cửa đối với tất cả các tàu, theo Reuters.

Iran đã đồng ý mở lại eo biển này theo thỏa thuận sơ bộ đã ký với Mỹ hôm 17.6, và giao thông đường thủy đã bắt đầu phục hồi trong những ngày gần đây. Thỏa thuận sơ bộ Mỹ - Iran nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon, một yêu cầu quan trọng của Tehran. Phía Israel tuyên bố không tham gia thỏa thuận này.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19.6 đã bị hoãn vô thời hạn khi Israel phát động một loạt cuộc tấn công vào Lebanon khiến hàng chục người thiệt mạng sau khi 4 binh sĩ Israel tử trận.

Israel, Hezbollah đạt thỏa thuận ngừng bắn sau khi giao tranh leo thang

Đến chiều 19.6, một quan chức Mỹ thông báo về thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Mỹ và Qatar làm trung gian. Khi đó, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter nhấn mạnh Israel sẽ tôn trọng thỏa thuận nếu Hezbollah cũng làm như thế.

Nhưng đến ngày 20.6, một quan chức quân đội Israel thông báo họ đang tiến hành các cuộc tấn công mới chống lại Hezbollah, cáo buộc lực lượng này đã "phóng hơn 50 quả đạn vào lực lượng Israel ở miền nam Lebanon" trong đêm 19.6 và rạng sáng 20.6, theo AFP. Ông Leiter cáo buộc Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, khẳng định: "Israel đang tôn trọng lệnh ngừng bắn trong khi tự vệ trước các cuộc tấn công khủng bố".

Về phần mình, Hezbollah ngày 20.6 nói rằng các chiến binh của họ đã đối đầu với lực lượng Israel trong đêm khi họ cố gắng xâm nhập vào các ngọn đồi chiến lược nhìn ra thành phố Nabatieh ở miền nam Lebanon. Hezbollah tuyên bố rằng trong khi cam kết với thỏa thuận ngừng bắn, họ sẽ không khoan nhượng trong việc đối đầu với bất kỳ nỗ lực nào của đối phương.

Truyền thông nhà nước Lebanon đưa tin Israel đã không kích khoảng 20 địa điểm và cơ quan phòng vệ dân sự nước này thông báo 16 người thiệt mạng ở khu vực Nabatieh.

Dù giao tranh giữa Israel và Hezbollah tiếp diễn, báo chí Mỹ sáng 20.6 đưa tin Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã lên đường đến Thụy Sĩ để khôi phục các cuộc đàm phán với Iran. Ngoài ra, Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance ngày 20.6 cho hay ông dự kiến sẽ sớm đến Thụy Sĩ để đàm phán với Iran, theo kênh Fox News.

Tương tự, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei thông báo phái đoàn đàm phán của nước này sẽ đến Thụy Sĩ để thảo luận về việc thực hiện thỏa thuận đã ký với Mỹ hôm 17.6 theo Hãng thông tấn IRNA.

Pakistan cho hay cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 21.6, theo AFP.