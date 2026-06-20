Israel - Hezbollah tiếp tục 'ăn miếng trả miếng' bất chấp thỏa thuận ngừng bắn

Ngày 20.6, quân đội Israel thông báo đã oanh tạc các mục tiêu Hezbollah tại miền nam Lebanon nhằm đáp trả các vụ tấn công của lực lượng Lebanon vào rạng sáng cùng ngày.

Tel Aviv cáo buộc Hezbollah đã phóng hơn 50 quả đạn về phía lực lượng Israel, theo tờ The Times of Israel.

Israel và Hezbollah đạt thỏa thuận ngừng bắn sau khi giao tranh leo thang

Cơ quan phòng vệ dân sự Lebanon cho biết đợt không kích của Israel nhắm vào huyện Nabatieh ở miền nam, làm 16 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

Quân đội Lebanon thông báo trong số các nạn nhân có một quân nhân Lebanon. "Việc Israel tiếp tục các cuộc tấn công tàn nhẫn nhằm cản trở giải pháp nhằm khôi phục ổn định tại Lebanon", quân đội Lebanon tuyên bố.

Đợt tấn công qua lại xảy ra bất chấp Israel và Hezbollah vừa đạt thỏa thuận ngừng bắn mới vào ngày 19.6. Trước đó, Mỹ và Iran đã ký biên bản chấm dứt xung đột giữa hai bên cũng như các lực lượng đồng minh trên tất cả các mặt trận.

Khói bốc lên sau đợt không kích của Israel vào sáng 20.6 tại Nabatieh, miền nam Lebanon bất chấp thỏa thuận ngừng bắn ẢNH: REUTERS

Mỹ chưa bình luận về đợt ăn miếng, trả miếng giữa Israel và Hezbollah. Trước đó, truyền thông Mỹ loan tin cộng đồng tình báo nước này đã cảnh báo chính quyền Tổng thống Donald Trump về khả năng Israel cản trở nỗ lực đạt thỏa thuận hòa bình với Iran.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nói với đài Al-Jazeera rằng Tehran sẵn sàng tiếp tục ngoại giao với Washington nhưng Mỹ phải đảm bảo Israel tuân thủ bản ghi nhớ và ngừng tấn công Lebanon.

Theo Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã thảo luận về việc tổ chức vòng đàm phán mới giữa Israel và Lebanon tại Washington D.C từ ngày 23 - 25.6.