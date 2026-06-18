Ông Trump gọi những người chỉ trích thỏa thuận Iran là 'ghen tỵ, ngu ngốc'

"Những kẻ ngốc nghĩ rằng tôi không đủ cứng rắn với Iran - trong khi thị trường chứng khoán vừa chạm mốc cao kỷ lục và giá dầu đang rớt xuống - là những kẻ ghen tỵ, xấu xa, hoặc là những kẻ ngu xuẩn", Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 18.6. Ông Trump kết câu bằng khẩu hiệu quen thuộc là "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề hội nghị G7 tại Pháp ngày 17.6 ẢNH: AP

Lời chỉ trích được đưa ra sau khi Mỹ và Iran thông báo đã ký bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột, mở cửa eo biển Hormuz, dỡ bỏ cấm vận và khởi động tiến trình đàm phán hạt nhân.

Hình ảnh được truyền thông đăng tải cho thấy ông Trump ký thỏa thuận ngay tại bàn tiệc với các nhà lãnh đạo dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp ngày 17.6.

Mặc dù ông Trump và các quan chức chính quyền Mỹ mô tả thỏa thuận này là một bước đột phá, nhưng những người chỉ trích cho rằng các nhượng bộ dành cho Iran vượt xa những cam kết mà Mỹ nhận được.

Theo truyền thông Mỹ, Nhà Trắng đã bỏ rơi các mục tiêu trước chiến sự, trong khi sức mạnh của Iran được củng cố và hàng chục tỉ USD đã bị lãng phí.

"Nhà Trắng đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn này, điều không đáp ứng được bất kỳ mục tiêu nào trước chiến sự, đồng thời lại nhượng bộ tài chính khổng lồ cho Tehran. Giờ đây, chính quyền đang tuyệt vọng cố gắng biện minh điều ngược lại. Nói một cách đơn giản, ông Trump đã bị người Iran chơi khăm, và không ai tin vào những lời biện minh của ông ta", đài truyền hình Mỹ MS NOW đưa tin.

‘Quay xe’ về chương trình tên lửa Iran, ông Trump bị chỉ trích kịch liệt

Theo tờ The Wall Street Journal, thỏa thuận này "được xem là canh bạc lớn nhất trong chính sách đối ngoại của nhiệm kỳ thứ hai của tổng thống". Tờ báo lưu ý rằng ông Trump "sẽ phải đối mặt với sự phản đối từ những người theo chủ nghĩa diều hâu trong chính sách đối với Iran, những người cho rằng tổng thống đang nhượng bộ nhiều hơn những gì nhận lại".

Fox News, kênh truyền hình thường thân thiện với ông Trump, đã dẫn lời các nhà phê bình cho rằng thỏa thuận này mang lại cho Iran "lợi ích tài chính khổng lồ" mà không yêu cầu nước này giải giới chương trình hạt nhân.

"Thỏa thuận hạt nhân Iran do Tổng thống Donald Trump đề xuất đang vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ một số người ủng hộ mạnh mẽ nhất của ông, những người cho rằng thỏa thuận này thưởng cho Tehran trước khi nước này đồng ý giải giới hoàn toàn chương trình hạt nhân của mình", theo Fox News.