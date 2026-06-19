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Thế giới

Israel tuyên bố ở lại Lebanon, nói 'không ai có thể bảo chúng tôi phải làm gì'

Khánh An
Khánh An

Xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah tiếp diễn tại miền nam Lebanon, trước khi hai bên ngừng bắn, trong khi quân đội Israel tuyên bố vẫn tiếp tục ở lại khu vực này.

Israel tuyên bố ở lại Lebanon, nói 'không ai có thể bảo chúng tôi phải làm gì' - Ảnh 1.

Khói bốc lên tại một khu vực ở miền nam Lebanon sau một cuộc tấn công của Israel vào ngày 19.6

ẢNH: REUTERS

Đài Channel 14 ngày 18.6 dẫn lời ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, tuyên bố rằng nước này sẽ phản ứng ngay lập tức và bằng vũ lực nếu bị Iran tấn công, đồng thời nói rằng "không ai có thể bảo chúng tôi phải làm gì".

"Nếu Iran tấn công, chúng tôi sẽ hành động ngay lập tức và đáp trả bằng vũ lực. Không ai có thể bảo chúng tôi phải làm gì, và chúng tôi đã chứng minh điều đó. Tất cả các khả năng đều đã có và đang được xây dựng", ông Katz phát biểu.

Ông Katz nói thêm rằng "chúng tôi chưa bao giờ yêu cầu Mỹ chiến đấu cùng chúng tôi chống lại lực lượng Hezbollah ở Lebanon, chống lại lực lượng thánh chiến ở Syria hay lực lượng Hamas ở Gaza", đồng thời cho biết Israel đã "tự làm điều đó".

"Chúng tôi đã kỳ vọng rằng Mỹ sẽ ủng hộ quyền lợi và cho chúng tôi một sự bảo trợ về ngoại giao, chứ không phải quân sự, để hành động chống lại tất cả những đối thủ này", ông nói thêm.

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Ông tuyên bố Israel không rời khỏi các khu vực an ninh ở Lebanon, Syria và Dải Gaza. Tuyên bố được đưa ra vài ngày sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ về việc chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, bao gồm Lebanon.

Các quan chức Israel đã chỉ trích và tuyên bố sẽ không tuân theo các điều khoản của thỏa thuận, dẫn đến phản ứng mạnh mẽ từ Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance.

Tờ The Times of Israel dẫn thông cáo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 19.6 cho biết lực lượng này đã tiêu diệt hàng chục thành viên Hezbollah kể từ tối 18.6, trong các cuộc tập kích vào hơn 80 mục tiêu phía nam và phía đông Lebanon.

Phía Israel cho biết có 4 binh sĩ thiệt mạng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Hezbollah phải trả giá đắt cho điều này, đồng thời nói rằng quân đội Israel sẽ ở lại Lebanon "cho đến khi nào còn cần thiết", theo AFP.

Về phía Tehran, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei lên án việc Israel tập kích Lebanon và cảnh báo hậu quả của hành động đó đối với hòa bình và an ninh khu vực.

Trong diễn biến sau đó, một quan chức cấp cao Mỹ cho hay Israel và Hezbollah đồng ý ngừng bắn từ 16 giờ ngày 19.6 (giờ địa phương, 20 giờ tại Việt Nam). Một quan chức cấp cao Israel xác nhận thông tin trên và nói rằng lệnh ngừng bắn chỉ có hiệu lực nếu Hezbollah không tấn công Israel.

Ngoài ra, vị quan chức Israel còn nói rằng lực lượng nước này sẽ duy trì tại miền nam Lebanon, nơi họ đã giành quyền kiểm soát một khu vực dọc theo biên giới phía bắc Israel.

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