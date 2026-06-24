Ông Trump nói người tiêu dùng Mỹ đang bị 'chặt chém' giá xăng

Một cây xăng ở San Diego (California, Mỹ) ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 24.6 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông đã chỉ đạo Bộ Tư pháp xem xét việc các công ty xăng dầu không hạ giá bán lẻ xăng tương ứng với đà giảm của giá dầu thô, đồng thời cáo buộc các công ty này "chặt chém" khách hàng.

Giá nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu đã tăng vọt sau khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz ở Trung Đông, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel kể từ cuối tháng 2. Hai bên mới đây đã nhất trí về một bản ghi nhớ về lộ trình đàm phán 60 ngày.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cáo buộc các công ty dầu khí lớn không giảm giá xăng dầu tương ứng với việc giá dầu thô mà họ đang mua vào giảm mạnh. "Giá cả đang lao dốc như đá rơi. Nói cách khác, khách hàng đang bị chặt chém", ông viết.

Nhà lãnh đạo không nêu tên công ty cụ thể nào. Nhà Trắng và Bộ Tư pháp Mỹ chưa phản hồi đề nghị đưa ra bình luận.

Dữ liệu hồi đầu tuần này cho thấy, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã giúp hạ nhiệt áp lực về giá nhiên liệu đối với người tiêu dùng Mỹ, khi giá xăng giảm tuần thứ 6 liên tiếp. Tuy nhiên, ông Trump cho rằng việc giá xăng giảm vẫn chưa đủ và không tương xứng với sự giảm giá dầu thô.

"Giá xăng cần phải giảm nhanh hơn nhiều so với những gì tôi đang thấy!", theo Tổng thống Mỹ.

Động thái của ông Trump đưa ra giữa lúc người tiêu dùng bày tỏ lo ngại về giá xăng dầu cao, trong bối cảnh ông và các thành viên đảng Cộng hòa đang phải cố gắng giữ thế đa số tại quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Theo dữ liệu của Công ty GasBuddy (trụ sở tại bang Texas), giá xăng trung bình tại Mỹ vào sáng sớm ngày 24.6 là 3,906 USD/gallon, giảm hơn 14% so với mức đỉnh điểm hồi tháng 5.

Tuy nhiên, giá xăng vẫn cao hơn đáng kể so với mức 2,764 USD/gallon vào tháng 1, hơn một tháng trước khi cuộc xung đột với Iran bắt đầu.