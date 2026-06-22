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Thế giới

Syria bác bỏ khả năng tấn công Hezbollah sau phát biểu của ông Trump

Khánh An
Khánh An

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa cho biết nước ông sẽ không tấn công lực lượng Hezbollah ở Lebanon, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng 'tôi sắp giao việc đó cho Syria'.

Syria bác bỏ khả năng tấn công Hezbollah sau phát biểu của ông Trump- Ảnh 1.

Ông Trump tiếp ông al-Sharaa tại Nhà Trắng hôm 10.11.2025

ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 22.6 dẫn lời Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa phủ nhận việc nước ông tìm cách can thiệp quân sự vào Lebanon, nơi Israel và lực lượng Hezbollah xảy ra giao tranh, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần ám chỉ rằng Damascus có thể tham gia.

"Chúng tôi đang tìm kiếm các kênh kinh tế giữa Lebanon và Syria, chứ không phải kênh quân sự", ông al-Sharaa phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông.

Hôm 21.6, Tổng thống Trump cho biết ông "thất vọng vì Israel không thể đánh bại Hezbollah" và nói thêm rằng "tôi sắp giao việc đó cho Syria".

Trước đó, phát biểu trên Đài NBC News, ông nói rằng mình "muốn thấy một cuộc tấn công có chọn lọc hơn vào Hezbollah... Và chúng ta có thể giúp họ làm điều đó, hoặc chúng ta có thể đề xuất Syria", đồng thời cho biết ông al-Sharaa "rất muốn giúp đỡ".

Hezbollah tháng 3 phóng rốc két vào Israel để trả thù cho cái chết của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vài ngày trước đó. Israel đã đáp trả bằng không kích và đổ bộ vào miền nam Lebanon.

Thỏa thuận giữa Iran và Mỹ được ký kết sau đó bao gồm việc chấm dứt xung đột tại Lebanon, nơi giao tranh đã tạm ngừng từ tối 20.6.

Trong cuộc phỏng vấn, ông al-Sharaa cho biết "chúng tôi đã đề xuất với Mỹ rằng cuộc chiến phải chấm dứt", đồng thời nói thêm rằng "cần có nhiều giải pháp khác nhau, bao gồm kinh tế, chính trị và xã hội, cũng như việc thiết lập lại quan hệ và hợp tác kinh tế thiết yếu giữa Syria và Lebanon".

"Song song đó, cần có một số biện pháp an ninh đáp ứng trước hết những lo ngại của Syria và Lebanon, và cả những lo ngại của Israel", ông nói thêm.

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