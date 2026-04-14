Thế giới

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo đỉnh giá dầu

Vi Trân
14/04/2026 10:08 GMT+7

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright dự báo giá dầu sẽ lập đỉnh trong vài tuần tới trong khi các tổ chức tài chính cảnh báo về ảnh hưởng kéo dài của chiến sự.

"Chúng ta sẽ thấy giá năng lượng lên cao và có lẽ đang tăng lên cho đến khi lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz tăng lên đáng kể. Điều đó có thể sẽ khiến giá dầu đạt đỉnh điểm vào thời điểm đó. Có lẽ là trong vài tuần tới", Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói tại Diễn đàn kinh tế thế giới Semafor tại Washington D.C ngày 13.4, theo Reuters. Trước đó, ông Wright nói giá dầu có khả năng sẽ sớm giảm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12.4 cho rằng giá xăng dầu có thể duy trì ở mức cao cho đến kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tại Mỹ.

Giá dầu toàn cầu đã tăng cao do việc eo biển Hormuz bị đóng vì tình hình chiến sự từ ngày 28.2. Sau khi đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ cuối tuần qua, quân đội Mỹ bắt đầu phong tỏa eo biển. Dữ liệu theo dõi tàu thuyền cho thấy 2 tàu đã quay đầu khi lệnh phong tỏa có hiệu lực.

Trong ngày 13.4, lãnh đạo các tổ chức tài chính quốc tế gồm Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cảnh báo rằng những thiệt hại đối với cơ sở năng lượng do chiến sự có thể khiến giá nhiên liệu và phân bón duy trì ở mức cao trong giai đoạn dài, theo AP.

Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran, Tehran đe dọa trả đũa

Giám đốc IEA Fatih Birol đánh giá việc gián đoạn nguồn cung dầu mỏ do cuộc xung đột là "thách thức an ninh năng lượng lớn nhất lịch sử". Một phần ba trong số 80 cơ sở năng lượng Trung Đông mà IEA theo dõi đã bị hư hại.

Ông Birol cảnh báo rằng tình hình kinh tế toàn cầu trong tháng 4 có thể tồi tệ hơn tháng 3 do nhiều chuyến hàng nhiên liệu từ trước xung đột vẫn còn nằm tại cảng.

Tính đến chiều 13.4 (giờ Mỹ), giá dầu tại Mỹ được giao dịch ở mức 98 USD/thùng sau khi chạm mức 100 USD/thúng trước đó.

