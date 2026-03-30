Giá dầu tăng vọt, thị trường toàn cầu chao đảo

Trí Đỗ
30/03/2026 07:38 GMT+7

Hợp đồng tương lai chứng khoán tại châu Á giảm điểm, trong khi giá dầu tăng vọt khi nhà đầu tư lo ngại xung đột kéo dài tại vùng Vịnh sẽ làm gia tăng rủi ro lạm phát và suy thoái toàn cầu.

Trong phiên giao dịch đầu giờ ngày 30.3, hợp đồng tương lai Nikkei giảm mạnh xuống 50.870 điểm, thấp hơn đáng kể so với mức đóng cửa 53.373 điểm hôm 27.3. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,6%, Nasdaq giảm 0,7% và Dow Jones giảm 0,53%, theo Reuters.

Một nhà giao dịch làm việc trên sàn giao dịch chứng khoán New York tại Mỹ ngày 23.3.2026

Giá dầu tiếp tục tăng mạnh. Dầu Brent tăng 2,4% lên 115,33 USD/thùng, nâng mức tăng trong tháng lên 59% - vượt mức sau cuộc chiến vùng Vịnh năm 1990. Dầu WTI tăng 3% lên 102,52 USD, tương đương mức tăng 53% trong tháng.

Căng thẳng leo thang, đặc biệt quanh eo biển Hormuz, đã đẩy giá năng lượng tăng mạnh. Theo nhà phân tích Madison Cartwright tại Ngân hàng Commonwealth (Úc), việc Iran siết kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này, cùng năng lực tên lửa và máy bay không người lái (UAV), khiến Tehran ít có động lực nhượng bộ, qua đó làm gia tăng nguy cơ leo thang xung đột. Ông dự báo chiến sự có thể kéo dài ít nhất đến tháng 6.

Việc gián đoạn nguồn cung đã khiến giá dầu, khí đốt và nhiều nguyên liệu đầu vào như phân bón, nhựa, nhôm tăng vọt, kéo theo nguy cơ tăng giá thực phẩm, dược phẩm và các sản phẩm hóa dầu.

Ông Bruce Kasman, Giám đốc kinh tế toàn cầu của Tập đoàn tài chính JPMorgan (Mỹ), cảnh báo nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn, giá dầu có thể tăng lên khoảng 150 USD/thùng, kéo theo các cú sốc đối với tiêu dùng năng lượng và sản xuất công nghiệp.

Áp lực lạm phát cũng đang làm thay đổi kỳ vọng chính sách tiền tệ. Thị trường hiện dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất thêm 12 điểm cơ bản trong năm 2026, đảo chiều so với kỳ vọng cắt giảm 50 điểm cơ bản cách đây một tháng.

Trong khi đó, giá vàng gần như đi ngang ở mức 4.487 USD/ounce, không tăng mạnh như vai trò tài sản trú ẩn thường thấy.

Thị trường toàn cầu phản ứng nhạy cảm trước rủi ro địa chính trị gia tăng sau khi Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 29.3 cáo buộc Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ trong bối cảnh một tàu chiến Mỹ chở khoảng 3.500 binh sĩ được triển khai tới Trung Đông, theo CNN.

Cùng ngày, Pakistan - quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải - đã tổ chức cuộc họp với Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập tại Islamabad nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng. Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar đánh giá cuộc họp "rất hiệu quả", song chưa có đột phá rõ rệt. 

Giá dầu Trung Đông chứng khoán Pakistan Iran
