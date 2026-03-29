Iran tuyên bố bắn hạ chiến đấu cơ F-16, UAV MQ-9 của Mỹ

Trong một tuyên bố trên trang tin chính thức Sepah News, IRGC nói rằng chiếc chiến đấu cơ F-16 và UAV MQ-9 Reaper đã bị bắn trúng trong những hoạt động trả đũa chung bằng tên lửa và UAV của Hải quân và Lực lượng Không gian vũ trụ Iran nhắm vào ngành công nghiệp nặng thuộc sở hữu của Mỹ và Israel, theo Tân Hoa xã.

IRGC còn tuyên bố Bộ Tư lệnh Trung tâm tâm (CENTCOM) cũng đã thừa nhận rằng chiếc F-16 Fighting Falcon đã bị nhắm mục tiêu.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ CENTCOM đối với tuyên bố của IRGC. CENTCOM chỉ thông báo trên mạng xã hội X rằng một chiếc F-16 Fighting Falcon của Không quân Mỹ hạ cánh xuống một căn cứ ở Trung Đông sau một chuyến bay chiến đấu hỗ trợ chiến dịch chống Iran.

Ngoài ra, IRGC hôm nay 29.3 tuyên bố đã phóng tên lửa và UAV tấn công vào các nhà máy sản xuất nhôm ở Bahrain và UAE trong cuối tuần này, nhằm vào những ngành công nghiệp mà họ mô tả là có liên hệ với quân đội Mỹ, theo Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB.

Quân đội Mỹ sẵn sàng cho chiến dịch trên bộ ở Iran kéo dài nhiều tuần

IRGC nhấn mạnh các cuộc tấn công nói trên là để trả đũa cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào cơ sở hạ tầng công nghiệp của Iran được phát động từ những căn cứ ở các quốc gia vùng Vịnh.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran hôm 28.2, Bahrain và các quốc gia vùng Vịnh khác thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa và UAV của Iran.

Trong khi đó, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hôm nay 29.3 đã nhắm vào bến tàu tại một thành phố cảng của Iran gần eo biển Hormuz chiến lược, khiến 5 người thiệt mạng, theo AFP dẫn lại thông tin từ hãng thông tấn IRNA của Iran.