Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Iran tuyên bố bắn hạ chiến đấu cơ F-16, UAV MQ-9 của Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
29/03/2026 17:11 GMT+7

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 28.3 tuyên bố đã bắn hạ một chiến đấu cơ F-16 Fighting Falcon và một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ trong không phận phía nam Iran.

Trong một tuyên bố trên trang tin chính thức Sepah News, IRGC nói rằng chiếc chiến đấu cơ F-16 và UAV MQ-9 Reaper đã bị bắn trúng trong những hoạt động trả đũa chung bằng tên lửa và UAV của Hải quân và Lực lượng Không gian vũ trụ Iran nhắm vào ngành công nghiệp nặng thuộc sở hữu của Mỹ và Israel, theo Tân Hoa xã.

Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ bay biểu diễn trong cuộc triển lãm hàng không Dubai tại Dubai vào ngày 17.11.2025

IRGC còn tuyên bố Bộ Tư lệnh Trung tâm tâm (CENTCOM) cũng đã thừa nhận rằng chiếc F-16 Fighting Falcon đã bị nhắm mục tiêu.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ CENTCOM đối với tuyên bố của IRGC. CENTCOM chỉ thông báo trên mạng xã hội X rằng một chiếc F-16 Fighting Falcon của Không quân Mỹ hạ cánh xuống một căn cứ ở Trung Đông sau một chuyến bay chiến đấu hỗ trợ chiến dịch chống Iran.

Ngoài ra, IRGC hôm nay 29.3 tuyên bố đã phóng tên lửa và UAV tấn công vào các nhà máy sản xuất nhôm ở Bahrain và UAE trong cuối tuần này, nhằm vào những ngành công nghiệp mà họ mô tả là có liên hệ với quân đội Mỹ, theo Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB.

Quân đội Mỹ sẵn sàng cho chiến dịch trên bộ ở Iran kéo dài nhiều tuần

IRGC nhấn mạnh các cuộc tấn công nói trên là để trả đũa cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào cơ sở hạ tầng công nghiệp của Iran được phát động từ những căn cứ ở các quốc gia vùng Vịnh.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran hôm 28.2, Bahrain và các quốc gia vùng Vịnh khác thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa và UAV của Iran.

Trong khi đó, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hôm nay 29.3 đã nhắm vào bến tàu tại một thành phố cảng của Iran gần eo biển Hormuz chiến lược, khiến 5 người thiệt mạng, theo AFP dẫn lại thông tin từ hãng thông tấn IRNA của Iran.

Chiến đấu cơ F-35 Mỹ hạ cánh khẩn, Iran nói đã bắn trúng

Chiến đấu cơ F-35 Mỹ hạ cánh khẩn, Iran nói đã bắn trúng

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định đã bắn trúng và gây hư hại nghiêm trọng một máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ trên bầu trời Iran. Mỹ chưa xác nhận.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận