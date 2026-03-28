Ông Trump cảnh báo NATO liên quan eo biển Hormuz?

Văn Khoa
28/03/2026 12:04 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27.3 nhắc lại sự thất vọng của ông đối với các đồng minh NATO về việc họ từ chối gửi quân đến giúp bảo đảm an ninh eo biển Hormuz.

"Họ đã không có mặt ở đó. Chúng ta chi hàng trăm tỉ USD mỗi năm cho NATO để bảo vệ họ, và chúng ta luôn sẵn sàng hỗ trợ, nhưng giờ đây, dựa trên hành động của họ, tôi đoán chúng ta không cần phải làm như thế, phải không?", Tổng thống Trump phát biểu tại một diễn đàn đầu tư ở bang Florida (Mỹ), theo AFP.

"Tại sao chúng ta lại phải giúp đỡ họ nếu họ không giúp chúng ta?", ông Trump nói tiếp.

Ông Trump gửi thông điệp cảnh báo tới NATO liên quan cuộc chiến chống Iran? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại hội nghị của Viện Sáng kiến đầu tư tương lai tại thành phố Miami Beach thuộc bang Florida (Mỹ) vào ngày 27.3

Ảnh: AP

Kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công vào Iran cách đây một tháng, chủ nhân Nhà Trắng đã nhiều lần bày tỏ sự thất vọng về việc các đồng minh phương Tây thiếu sự hỗ trợ và miễn cưỡng điều động lực lượng để giúp mở lại eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz, một tuyến đường biển quan trọng đối với xuất khẩu dầu khí của các nước vùng Vịnh, hiện gặp nguy cơ trước các cuộc tấn công của Iran. Lưu lượng giao thông qua tuyến đường thủy hẹp này gần như bị đình trệ, dẫn đến giá năng lượng toàn cầu tăng vọt.

Những nước như Anh, Pháp, Đức và Nhật Bản thông báo họ sẵn sàng "đóng góp vào những nỗ lực thích hợp" nhưng chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào.

Ngoại trưởng Mỹ: Chiến tranh Iran có thể kết thúc trong 'vài tuần, không phải vài tháng'

Tổng thống Trump đã chỉ trích NATO một cách gay gắt. Trong tuần trước, ông gọi các thành viên khác của NATO là "những kẻ hèn nhát" và tuyên bố liên minh này là "con hổ giấy" nếu không có Mỹ. Hôm 26.3, ông đã viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ "không cần gì từ NATO".

NATO gửi thông điệp đáng chú ý về cuộc chiến Mỹ - Iran

Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 5.3 đã ca ngợi quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc phát động các cuộc tấn công vào Iran nhưng bác bỏ mọi ý kiến cho rằng liên minh NATO sẽ tham gia vào cuộc xung đột.

