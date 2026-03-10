NATO đánh chặn tên lửa Iran phóng vào Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara cảnh báo Tehran

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 9.3 tuyên bố sau vụ bắn hạ tên lửa Iran rằng Ankara sẽ "thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quốc gia".

"Bất chấp những cảnh báo chân thành của chúng tôi, các bước đi cực kỳ sai trái và khiêu khích vẫn tiếp tục được thực hiện, gây nguy hiểm cho tình hữu nghị của Thổ Nhĩ Kỳ", ông Erdogan nói sau cuộc họp nội các.

Một tên lửa được phóng thử ở Iran vào năm 2025 Ảnh: AFP

Theo truyền thông Iran, sau vụ tên lửa bị bắn hạ, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Erdogan, và ông Pezeshkian đề nghị thành lập một cuộc điều tra chung về vụ này.

Cũng theo truyền thông Iran, ông Pezeshkian nói rằng Mỹ và Israel muốn "gieo rắc bất hòa" giữa Iran và các nước láng giềng.

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập đại sứ Iran về vụ việc, theo AFP dẫn một số nguồn tin. Hai bên cũng đã làm điều tương tự vào ngày 4.3 sau khi lực lượng NATO đánh chặn tên lửa đạn đạo đầu tiên được phóng từ Iran nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ, theo AFP.

Vụ bắn hạ tên lửa thứ hai được báo cáo ngay sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Ankara thông báo Washington đã khuyến cáo các nhân viên không thiết yếu rời khỏi lãnh sự quán gần thành phố Adana ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và ra lệnh cho công dân Mỹ rời khỏi "đông nam Thổ Nhĩ Kỳ".

Kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu vào ngày 28.2, Iran đã trả đũa bằng cách phóng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông.

Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ dường như vẫn chưa bị ảnh hưởng, dù binh sĩ Mỹ đóng quân tại một số căn cứ của nước này, theo AFP. Trong số đó có căn cứ không quân Incirlik, một cơ sở quan trọng của NATO đã được quân đội Mỹ sử dụng trong nhiều thập niên, nằm cách thành phố Adana chỉ 10 km.