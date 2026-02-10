Mỹ giảm bớt vai trò trong cơ cấu chỉ huy NATO

Các binh sĩ Mỹ tham gia một sự kiện của NATO ở Ba Lan năm 2017 ảnh: reuters

AFP hôm nay 10.2 dẫn lời 2 nhà ngoại giao không nêu tên tại NATO cho biết Washington sẽ chuyển giao quyền lãnh đạo Bộ Tư lệnh Liên quân NATO tại Naples (Ý), vốn phụ trách khu vực phía nam của liên minh, cho Ý, đồng thời chuyển quyền chỉ huy Bộ Tư lệnh NATO tại Norfolk (bang Virginia, Mỹ), phụ trách khu vực phía bắc, cho Anh.

Trong khi đó, Mỹ cũng tiếp nhận quyền chỉ huy lực lượng hải quân NATO, trụ sở tại Vương quốc Anh.

"Các đồng minh đã đồng ý về sự phân bổ mới liên quan đến các sĩ quan cấp cao trong cơ cấu chỉ huy NATO, trong đó các đồng minh châu Âu, bao gồm những thành viên mới nhất của khối, sẽ đóng vai trò nổi bật hơn trong công tác lãnh đạo quân sự của liên quân", một quan chức NATO nói nhưng không đề cập các chi tiết cụ thể.

Cũng theo quan chức này, quyết định trên liên quan đến kế hoạch luân chuyển nhân sự trong tương lai.

Những thay đổi trên, được báo La Lettre của Pháp đưa tin đầu tiên, nhiều khả năng phải mất vài tháng để triển khai.

Sự chuyển giao các vị trí chỉ huy trong nội bộ NATO diễn ra trong bối cảnh Washington cho biết có thể sẽ giảm sự hiện diện quốc phòng tại châu Âu nhằm tập trung vào các mối đe dọa khác.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn giữ vai trò trung tâm khi tiếp tục kiểm soát các bộ tư lệnh phụ trách không quân, lục quân và hải quân của NATO, cũng như vẫn nắm vị trí tổng tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh tại châu Âu.

Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker hôm 9.2 khẳng định thông qua việc buộc châu Âu phải tăng cường vai trò và trách nhiệm trong liên minh, Tổng thống Trump đang tìm cách củng cố, chứ không phải muốn "giải thể" NATO.