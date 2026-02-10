Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ giảm bớt vai trò trong cơ cấu chỉ huy NATO

Thụy Miên
Thụy Miên
10/02/2026 07:05 GMT+7

Mỹ sẽ chuyển giao 2 vị trí chỉ huy vùng trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho phía châu Âu, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gây áp lực buộc đồng minh phải chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm về quốc phòng.

Mỹ giảm bớt vai trò trong cơ cấu chỉ huy NATO- Ảnh 1.

Các binh sĩ Mỹ tham gia một sự kiện của NATO ở Ba Lan năm 2017

ảnh: reuters

AFP hôm nay 10.2 dẫn lời 2 nhà ngoại giao không nêu tên tại NATO cho biết Washington sẽ chuyển giao quyền lãnh đạo Bộ Tư lệnh Liên quân NATO tại Naples (Ý), vốn phụ trách khu vực phía nam của liên minh, cho Ý, đồng thời chuyển quyền chỉ huy Bộ Tư lệnh NATO tại Norfolk (bang Virginia, Mỹ), phụ trách khu vực phía bắc, cho Anh.

Trong khi đó, Mỹ cũng tiếp nhận quyền chỉ huy lực lượng hải quân NATO, trụ sở tại Vương quốc Anh.

"Các đồng minh đã đồng ý về sự phân bổ mới liên quan đến các sĩ quan cấp cao trong cơ cấu chỉ huy NATO, trong đó các đồng minh châu Âu, bao gồm những thành viên mới nhất của khối, sẽ đóng vai trò nổi bật hơn trong công tác lãnh đạo quân sự của liên quân", một quan chức NATO nói nhưng không đề cập các chi tiết cụ thể.

Cũng theo quan chức này, quyết định trên liên quan đến kế hoạch luân chuyển nhân sự trong tương lai.

Những thay đổi trên, được báo La Lettre của Pháp đưa tin đầu tiên, nhiều khả năng phải mất vài tháng để triển khai.

Sự chuyển giao các vị trí chỉ huy trong nội bộ NATO diễn ra trong bối cảnh Washington cho biết có thể sẽ giảm sự hiện diện quốc phòng tại châu Âu nhằm tập trung vào các mối đe dọa khác.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn giữ vai trò trung tâm khi tiếp tục kiểm soát các bộ tư lệnh phụ trách không quân, lục quân và hải quân của NATO, cũng như vẫn nắm vị trí tổng tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh tại châu Âu.

Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker hôm 9.2 khẳng định thông qua việc buộc châu Âu phải tăng cường vai trò và trách nhiệm trong liên minh, Tổng thống Trump đang tìm cách củng cố, chứ không phải muốn "giải thể" NATO.

Tin liên quan

Bộ trưởng Đức nói Tổng thống Trump nên xin lỗi vì xem thường đồng minh NATO

Bộ trưởng Đức nói Tổng thống Trump nên xin lỗi vì xem thường đồng minh NATO

Giới chức nhiều nước và lãnh đạo NATO phản ứng mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chưa bao giờ cần đến các binh sĩ từ các thành viên châu Âu trong liên minh.

Tổng thư ký NATO: Châu Âu không thể tự phòng thủ nếu thiếu Mỹ

Ông Trump chỉ trích đồng minh NATO không xông pha lên tuyến đầu tại Afghanistan

Khám phá thêm chủ đề

NATO Cơ cấu chỉ huy NATO Bộ Tư lệnh Liên quân NATO
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận