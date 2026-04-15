Một hãng hàng không tăng giá vé đã bán vì giá xăng tăng trước giờ cất cánh

Một máy bay của Hãng hàng không Volotea ẢNH: REUTERS

Đài Fox News ngày 15.4 đưa tin Hãng hàng không giá rẻ Volotea của Tây Ban Nha đang khiến nhiều hành khách phẫn nộ, sau khi yêu cầu họ trả thêm phí nhiên liệu đối với các vé đã được mua trước đó.

Khoản phí bổ sung ước tính từ 8 - 11 USD/hành khách nghe có vẻ không cao, nhưng hành khách lo ngại rằng khoản phí này có thể báo hiệu giá vé của các hãng hàng không khác tăng cao khi giá nhiên liệu tiếp tục leo thang.

Hãng hàng không này có một điều khoản tương tự như trên một số hãng tàu du lịch, cho phép công ty tính thêm phí dựa trên giá nhiên liệu. Volotea gọi quy định này là "cam kết du lịch công bằng".

Khi hành khách đặt vé, nhiều hãng tàu du lịch sẽ cảnh báo rằng một khoản phí bổ sung có thể được áp dụng khoảng 7 ngày trước khi khởi hành nếu giá dầu tăng.

"Trong trường hợp biến động bất thường về giá nhiên liệu ảnh hưởng thị trường năng lượng quốc tế, Volotea có thể áp dụng điều chỉnh có giới hạn và tạm thời đối với giá vé trước giờ khởi hành dự kiến của chuyến bay", trang web của công ty cho biết.

"Số tiền điều chỉnh chính xác sẽ được thông báo cho hành khách trước khi khởi hành, sau khi xác định được mức chênh lệch chi phí nhiên liệu áp dụng", theo trang web.

Volotea cho biết điều chỉnh chỉ áp dụng cho những hành khách đã được thông báo về khả năng này khi đặt vé, cho phép họ đưa ra quyết định trước khi hoàn tất giao dịch.

Kể từ khi tin tức về các khoản phí bổ sung của công ty được công bố, hành khách đã phản ứng trên mạng xã hội.

"Thật đáng tiếc khi thấy một hãng hàng không độc đáo như Volotea lại phải dùng đến biện pháp sinh tồn khắc nghiệt như vậy. Tôi hiểu lý do đằng sau chi phí nhiên liệu, nhưng việc tính phí cho những chỗ ngồi đã được đặt là một bước đi táo bạo, có nguy cơ làm mất đi thiện chí của khách hàng", một độc giả viết trên blog Simple Flying.

"Một kẽ hở trong điều kiện vận chuyển cho phép họ làm điều này? Ai lại đọc điều kiện vận chuyển chứ?", một độc giả khác bình luận.

Trong khi đó, trang hướng dẫn du lịch The Points Guy lại khuyên mọi người không nên chờ đợi trong việc đặt vé máy bay mùa hè này.

"Như các chuyên gia cho biết, giá vé giờ đây có thể tăng bất cứ ngày nào. Điều đó đặc biệt đúng nếu bạn muốn bay trong tháng 6 hay tháng 7, vốn là thời điểm bận rộn và đắt đỏ nhất trong vài năm qua đối với việc đi lại vào mùa hè", trang này lưu ý.