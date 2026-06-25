Nhà Trắng yêu cầu quốc hội chi kinh phí chiến sự Iran

Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa về phía Iran hồi tháng 3 ảnh: hải quân mỹ

Theo Đài CBS News, chính quyền ông Trump đề nghị Quốc hội Mỹ chi khoảng 87,6 tỉ USD cho kinh phí chiến sự ở Iran, cũng như cho những nguồn lực ứng phó dịch Ebola tại Trung Phi và hỗ trợ nông dân Mỹ.

Đa số gói ngân sách bổ sung, 67 tỉ USD, là cho Lầu Năm Góc, bao gồm 21 tỉ USD mua đạn dược, 17,3 tỉ USD cho chi phí tác chiến và 12,1 tỉ USD cho những chương trình mật.

Trong số này, 767,5 triệu USD được phân bổ cho Bộ Năng lượng liên quan đến chiến sự và năng lực hạt nhân Iran, và 300 triệu USD cho Bộ Ngoại giao liên quan đến an ninh sứ quán và tái thiết tại các nước xung quanh Iran.

Đề xuất của Nhà Trắng dự kiến sẽ đối mặt cuộc chiến đầy cam go tại quốc hội và đẩy các thành viên đảng Cộng hòa trước nguy cơ thất cử trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tình thế khó khăn. Việc họ bỏ phiếu thông qua gói ngân sách trên đồng nghĩa với việc ủng hộ một cuộc chiến không được lòng dân Mỹ.

Đài CBS News dự báo gói ngân sách chắc chắn sẽ vấp phải phản đối dữ dội từ đảng Dân chủ, khiến triển vọng thông qua tại Thượng viện trở nên không chắc chắn.

Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng đã ủng hộ việc hạn chế quyền hành động của Tổng thống Trump về Iran, do sự kiên nhẫn của họ đang bị bào mòn theo từng tháng chiến sự nổ ra.

Tổng cộng 8 nghị sĩ đảng Cộng hòa trong tháng này đã góp phần thông qua một nghị quyết về quyền hạn chiến tranh, theo đó yêu cầu Tổng thống Trump rút lực lượng vũ trang khỏi các hoạt động thù địch với Iran, trừ khi quốc hội tuyên chiến hoặc cho phép sử dụng vũ lực quân sự.