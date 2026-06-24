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Thế giới

Thượng viện Mỹ tước quyền chiến tranh của ông Trump với Iran

Vi Trân
Vi Trân
Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật yêu cầu Tổng thống Donald Trump ngừng hành động quân sự của Mỹ chống lại Iran, sự phản ứng mới nhất từ quốc hội ngày càng căng thẳng đối với vị tổng thống.

Ngày 23.6, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu với tỷ lệ 50 phiếu thuận - 48 phiếu chống, thông qua nghị quyết về quyền lực chiến tranh, vốn đã được Hạ viện thông qua trong tháng này, theo Reuters. Có 2 nghị sĩ Cộng hòa không bỏ phiếu. Nghị quyết này không cần chữ ký của tổng thống.

Thượng viện Mỹ tước quyền chiến tranh của ông Trump với Iran- Ảnh 1.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer họp báo trong ngày 23.6 về cuộc xung đột với Iran

ẢNH: REUTERS

Nghị quyết yêu cầu tổng thống phải xin phép quốc hội trước khi sử dụng lực lượng quân sự chống lại Iran. Động thái này diễn ra sau khi ông Trump cử Phó tổng thống J.D. Vance đến Thụy Sĩ để đàm phán một thỏa thuận nhằm giải quyết cuộc xung đột mà Mỹ và Israel đã khơi mào hồi tháng 2.

Diễn biến phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng, ngay cả trong nội bộ đảng Cộng hòa của ông Trump, về cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 28.2.

Đây là lần đầu tiên cả hai viện của quốc hội thông qua một nghị quyết yêu cầu tổng thống rút lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các cuộc xung đột kể từ khi Nghị quyết về Quyền lực chiến tranh, thường được gọi là Đạo luật Quyền lực chiến tranh, được ban hành năm 1973.

Trước đây, chưa có nghị quyết nào về quyền lực chiến tranh được lưỡng viện quốc hội thông qua. Một phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ vào năm 1983 cho rằng một biện pháp như vậy phải được trình lên để tổng thống ký hoặc phủ quyết mới có hiệu lực pháp lý.

Nhà Trắng khẳng định Đạo luật Quyền lực chiến tranh không hợp hiến và do đó không có tính ràng buộc.

Ngày 23.6, một quan chức Nhà Trắng cho biết cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện không có ý nghĩa gì vì các nghị quyết không được trình lên tổng thống và không có hiệu lực pháp lý, và biện pháp này chỉ được thông qua vì có 2 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa vắng mặt.

Quan chức này cũng lưu ý rằng nghị quyết chỉ đạo ông Trump rút quân đội Mỹ khỏi cuộc xung đột mà Nhà Trắng cho rằng đã chấm dứt bằng thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 7.4.

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