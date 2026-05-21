Thế giới

Thượng viện Mỹ mở đường chấm dứt chiến sự Iran

Vi Trân
21/05/2026 05:00 GMT+7

Thượng viện Mỹ ngày 19.5 (theo giờ địa phương) đã vượt qua bước thủ tục đầu tiên để tiến tới bỏ phiếu cho một dự luật nhằm buộc Tổng thống Donald Trump rút khỏi cuộc chiến với Iran. Theo AP, có 4 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cùng với đảng Dân chủ đồng ý đưa dự luật ra bỏ phiếu trước toàn Thượng viện.

Từ khi ông Trump ra lệnh tấn công Iran vào ngày 28.2, đảng Dân chủ đã nhiều lần đưa các dự luật tương tự ra bỏ phiếu nhưng đều bị phe Cộng hòa cản trở. Dự luật yêu cầu tổng thống phải xin phép quốc hội để tiếp tục chiến sự hoặc phải rút quân. Theo tờ The Guardian, ngay cả khi được lưỡng viện quốc hội thông qua, dự luật chắc chắn sẽ bị Tổng thống Trump phủ quyết.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm qua (20.5) cảnh báo xung đột Trung Đông sẽ lan ra khỏi khu vực nếu Mỹ và Israel khôi phục tấn công Iran. Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố một cuộc tấn công mới sẽ xảy ra trong vài ngày tới nếu không có thỏa thuận nào, theo Reuters. Phát biểu với các nghị sĩ Mỹ tại Nhà Trắng vào ngày 19.5, ông Trump tuyên bố sẽ "rất nhanh chóng" chấm dứt cuộc chiến với Iran. Tại cuộc họp báo cùng ngày, Phó tổng thống J.D. Vance khẳng định Washington và Tehran đã đạt nhiều tiến triển trên bàn đàm phán.

Đến nay, dù lệnh ngừng bắn vẫn duy trì nhưng tiến trình đàm phán vẫn chưa có đột phá do hai bên chưa chấp nhận điều kiện của nhau. Iran tuyên bố vẫn kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến đường biển quan trọng cho thị trường năng lượng toàn cầu, còn Mỹ phong tỏa cảng biển Iran và được cho là vừa bắt một tàu dầu bị cấm vận của nước này tại Ấn Độ Dương. Trong khi đó, Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu Alexus Grynkewich bác bỏ thông tin NATO đang chuẩn bị cho một sứ mệnh tại eo biển Hormuz bởi việc này cần một quyết định chính trị và phải được toàn bộ 32 thành viên phê chuẩn.

Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa trong chiến dịch chống Iran ngày 28.2

Ảnh: Reuters

Sáng 20.5, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh nhân chuyến thăm cấp nhà nước của nhà lãnh đạo Nga.

