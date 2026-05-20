Nga nạp đầu đạn hạt nhân cho tên lửa trong cuộc tập trận

Đoạn video về cuộc tập trận nói trên cho thấy lực lượng hạt nhân Nga di chuyển theo đoàn qua một khu vực rừng rậm, ngụy trang phương tiện và nâng ống phóng lên vị trí sẵn sàng khai hỏa. Bộ Quốc phòng Nga không cho biết địa điểm diễn ra cuộc tập trận, theo Reuters.

Bệ phóng tên lửa Iskander-M của Nga hoạt động trong cuộc tập trận hạt nhân tại một địa điểm không xác định ở Nga, trong ảnh được công bố vào ngày 20.5 Ảnh: Reuters

Trong thông báo gửi cho báo chí, Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng nước này đã thực hành đưa các đơn vị lên "mức độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất để sử dụng vũ khí hạt nhân".

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tiến hành cuộc tập trận hạt nhân từ ngày 19-21.5, với sự tham gia của 64.000 quân nhân, hơn 200 bệ phóng tên lửa, 140 máy bay, 73 tàu nổi và 13 tàu ngầm. Cuộc tập trận sẽ bao gồm diễn tập quy trình triển khai các vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga được triển khai tại Belarus.

Hệ thống tên lửa dẫn đường Iskander-M có tầm bắn lên đến 500 km và có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân. Theo truyền thông Nga, quân đội nước này đã sử dụng Iskander-M chống lại lực lượng Ukraine.

Moscow cũng đã triển khai Iskander-M ở vùng Kaliningrad và nước láng giềng Belarus, khiến Ukraine và một số thành viên NATO nằm trong tầm bắn của tên lửa này.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Hãng tin TASS hôm 19.5, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov nói rằng Nga sẽ đáp trả những nỗ lực của các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu nhằm tăng cường năng lực chiến tranh hạt nhân.

Ông Ryabkov đưa ra tuyên bố như trên khi đề cập "chiến lược răn đe hạt nhân tiên tiến" mới được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố hồi tháng 3. Theo chiến lược này, Pháp đặt mục tiêu mở rộng kho vũ khí hạt nhân và chuyển giao vũ khí hạt nhân cho các quốc gia NATO khác ở châu Âu như một phần của "việc triển khai theo tình huống".

Ông Ryabkov nói: "Những khẩu hiệu sai sự thật của Paris về việc tăng cường an ninh cho các đồng minh đang dẫn đến kết quả hoàn toàn ngược lại".

Ông nhấn mạnh những quốc gia cho phép Pháp đặt vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của họ sẽ bị "lực lượng răn đe chiến lược của Nga giám sát chặt chẽ hơn", trong khi "mức độ an ninh chung của những quốc gia đó sẽ… không tăng lên".

Ông Ryabkov còn nhấn mạnh Moscow "không thể phớt lờ sự gia tăng rõ ràng về thành phần hạt nhân trong tiềm lực chung của NATO".

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Pháp hay NATO đối với phát ngôn của ông Ryabkov.