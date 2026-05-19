Nga tập trận hạt nhân với 200 bệ phóng tên lửa và 13 tàu ngầm

Cuộc tập trận nói trên sẽ quy tụ hơn 64.000 quân nhân cùng 7.800 vũ khí, thiết bị quân sự, trong đó có hơn 200 bệ phóng tên lửa, hơn 140 máy bay, 73 tàu nổi và 13 tàu ngầm, theo Hãng tin TASS.

Cuộc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars trong cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân Nga vào tháng 10.2025 Ảnh: AFP

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm tham gia cuộc tập trận có Lực lượng Tên lửa chiến lược, Hạm đội phương Bắc, Hạm đội Thái Bình Dương và một số lực lượng thuộc Quân khu Leningrad và Quân khu Trung tâm.

Mục tiêu của cuộc tập trận lần này là trau dồi kỹ năng làm việc của các chỉ huy và tham mưu tác chiến; tổ chức chỉ huy và kiểm soát các đơn vị trực thuộc trong quá trình chuẩn bị và thực hiện các biện pháp răn đe chống lại kẻ thù tiềm tàng; và kiểm tra mức độ sẵn sàng của các trung tâm chỉ huy quân sự, cũng như các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn xâm lược.

Cuộc tập trận được thiết kế để thực hành việc chuẩn bị một số đơn vị và đội hình lực lượng hạt nhân để hoàn thành các mục tiêu được giao và cung cấp hỗ trợ hậu cần toàn diện cho họ, cũng như tiến hành các cuộc phóng thử tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ này cho biết thêm cuộc tập trận cũng sẽ rèn luyện việc chuẩn bị và sử dụng chung vũ khí hạt nhân được triển khai trên lãnh thổ Belarus.

Hôm 18.5, Văn phòng báo chí Bộ Quốc phòng Belarus thông báo nước này đã khởi động cuộc tập trận về sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến đấu và hỗ trợ hậu cần vũ khí hạt nhân, có sự tham gia của các đơn vị mang tên lửa và không quân.

Cũng theo thông báo, các đơn vị quân đội Belarus được giao nhiệm vụ sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến đấu cũng sẽ thực hành khả năng phối hợp với Nga trong việc vận chuyển đầu đạn hạt nhân trong cuộc tập trận.