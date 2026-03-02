Pháp sẽ gia tăng số đầu đạn hạt nhân

Ngày 2.3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có bài phát biểu quan trọng về chiến lược răn đe hạt nhân tại căn cứ tàu ngầm chiến lược Île Longue ở vùng Crozon, miền tây Pháp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại căn cứ tàu ngầm chiến lược Île Longue ở vùng Crozon ngày 2.3 ẢNH: REUTERS

Nhà lãnh đạo cho biết Pháp sẽ gia tăng số lượng đầu đạn hạt nhân của nước này, lần đầu tiên trong vòng hơn 30 năm, theo AP.

"Tôi đã quyết định tăng số lượng đầu đạn trong kho vũ khí của chúng ta", ông Macron phát biểu, song không nêu rõ số lượng. Pháp hiện có gần 300 đầu đạn hạt nhân.

Bài phát biểu nhằm vạch ra cách thức để mở rộng chiếc ô hạt nhân của Pháp cho an ninh châu Âu giữa những lo ngại về sự bảo vệ của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Pháp là quốc gia hạt nhân duy nhất trong Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Macron phát biểu trước tàu ngầm hạt nhân Le Temeraire ẢNH: REUTERS

Trong bài phát biểu, ông Macron cho biết Pháp đang bước vào một giai đoạn răn đe hạt nhân "tiên tiến". "Chúng ta phải tăng cường sức răn đe hạt nhân trước nhiều mối đe dọa và chúng ta phải cân nhắc chiến lược răn đe của mình sâu bên trong lục địa châu Âu, với sự tôn trọng hoàn toàn đối với chủ quyền của chúng ta", ông Macron nói.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz gần đây cho biết đã có những thảo luận ban đầu với ông Macron về việc mở rộng sức răn đe hạt nhân của Pháp cho châu Âu. Hồi tháng 7.2025, Pháp và Anh thông qua tuyên bố chung cho phép lực lượng hạt nhân của hai nước phối hợp với nhau. Anh đã rời EU nhưng vẫn là thành viên NATO như Pháp.

Chiến đấu cơ Rafale tham gia hoạt động trước khi Tổng thống Macron thăm căn cứ tàu ngầm ngày 2.3 ẢNH: REUTERS

Thủy thủ Pháp trên một tàu ngầm hạt nhân tại căn cứ Île Longue ngày 2.3 ẢNH: AP

Trong bài phát biểu, ông Macron cho biết 8 nước châu Âu đã đồng ý tham gia chiến lược răn đe hạt nhân do Pháp đề xuất, gồm Anh, Ba Lan, Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Hy Lạp và Thụy Điển.

Theo đó, các nước này sẽ có thể là nơi tiếp đón "lực lượng không quân chiến lược" của Pháp, qua đó giúp mở rộng sức răn đe ra khắp lục địa để làm phức tạp tính toán của đối thủ. Ngoài ra, các lực lượng phi hạt nhân của đồng minh cũng có thể tham gia hoạt động hạt nhân của Pháp, như cuộc tập trận gần đây có sự tham gia của Anh, ông Macron nói.

Tổng thống Macron lâu nay nhấn mạnh rằng bất kỳ quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân nào của Pháp cũng phải nằm trong tay Tổng thống Pháp.

Lực lượng hạt nhân chiến lược của Pháp hiện bao gồm các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo và máy bay chiến đấu Rafale mang tên lửa hạt nhân.