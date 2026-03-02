Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Pháp sẽ gia tăng số đầu đạn hạt nhân

Vi Trân
Vi Trân
02/03/2026 22:54 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết quốc gia hình lục lăng sẽ gia tăng số đầu đạn hạt nhân và chuyển sang giai đoạn răn đe mới.

Ngày 2.3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có bài phát biểu quan trọng về chiến lược răn đe hạt nhân tại căn cứ tàu ngầm chiến lược Île Longue ở vùng Crozon, miền tây Pháp.

Pháp sẽ gia tăng đầu đạn hạt nhân - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại căn cứ tàu ngầm chiến lược Île Longue ở vùng Crozon ngày 2.3

ẢNH: REUTERS

Nhà lãnh đạo cho biết Pháp sẽ gia tăng số lượng đầu đạn hạt nhân của nước này, lần đầu tiên trong vòng hơn 30 năm, theo AP.

"Tôi đã quyết định tăng số lượng đầu đạn trong kho vũ khí của chúng ta", ông Macron phát biểu, song không nêu rõ số lượng. Pháp hiện có gần 300 đầu đạn hạt nhân.

Bài phát biểu nhằm vạch ra cách thức để mở rộng chiếc ô hạt nhân của Pháp cho an ninh châu Âu giữa những lo ngại về sự bảo vệ của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Pháp là quốc gia hạt nhân duy nhất trong Liên minh châu Âu (EU).

Pháp sẽ gia tăng đầu đạn hạt nhân - Ảnh 2.

Tổng thống Macron phát biểu trước tàu ngầm hạt nhân Le Temeraire

ẢNH: REUTERS

Trong bài phát biểu, ông Macron cho biết Pháp đang bước vào một giai đoạn răn đe hạt nhân "tiên tiến". "Chúng ta phải tăng cường sức răn đe hạt nhân trước nhiều mối đe dọa và chúng ta phải cân nhắc chiến lược răn đe của mình sâu bên trong lục địa châu Âu, với sự tôn trọng hoàn toàn đối với chủ quyền của chúng ta", ông Macron nói.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz gần đây cho biết đã có những thảo luận ban đầu với ông Macron về việc mở rộng sức răn đe hạt nhân của Pháp cho châu Âu. Hồi tháng 7.2025, Pháp và Anh thông qua tuyên bố chung cho phép lực lượng hạt nhân của hai nước phối hợp với nhau. Anh đã rời EU nhưng vẫn là thành viên NATO như Pháp.

Pháp sẽ gia tăng đầu đạn hạt nhân - Ảnh 3.

Chiến đấu cơ Rafale tham gia hoạt động trước khi Tổng thống Macron thăm căn cứ tàu ngầm ngày 2.3

ẢNH: REUTERS

Pháp sẽ gia tăng đầu đạn hạt nhân - Ảnh 4.

Thủy thủ Pháp trên một tàu ngầm hạt nhân tại căn cứ Île Longue ngày 2.3

ẢNH: AP

Trong bài phát biểu, ông Macron cho biết 8 nước châu Âu đã đồng ý tham gia chiến lược răn đe hạt nhân do Pháp đề xuất, gồm Anh, Ba Lan, Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Hy Lạp và Thụy Điển. 

Theo đó, các nước này sẽ có thể là nơi tiếp đón "lực lượng không quân chiến lược" của Pháp, qua đó giúp mở rộng sức răn đe ra khắp lục địa để làm phức tạp tính toán của đối thủ. Ngoài ra, các lực lượng phi hạt nhân của đồng minh cũng có thể tham gia hoạt động hạt nhân của Pháp, như cuộc tập trận gần đây có sự tham gia của Anh, ông Macron nói.

Tổng thống Macron lâu nay nhấn mạnh rằng bất kỳ quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân nào của Pháp cũng phải nằm trong tay Tổng thống Pháp.

Lực lượng hạt nhân chiến lược của Pháp hiện bao gồm các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo và máy bay chiến đấu Rafale mang tên lửa hạt nhân.

Tin liên quan

Tình báo Nga nói Anh và Pháp tính cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine

Tình báo Nga nói Anh và Pháp tính cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine

Tình báo Nga cho rằng Anh và Pháp đang tính giúp Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân nhằm đạt điều khoản thuận lợi trong đàm phán với Nga.

Tổng thống Pháp xác nhận đóng tàu sân bay lớn nhất châu Âu

Anh - Pháp sẽ phối hợp răn đe hạt nhân trong khủng hoảng

Khám phá thêm chủ đề

pháp Đầu đạn hạt nhân chiếc ô hạt nhân macron châu Âu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận