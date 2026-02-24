Tình báo Nga nói Anh và Pháp tính cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine

Ngày 24.2, Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) cho biết Anh và Pháp có thể cung cấp các thành phần của vũ khí hạt nhân để Ukraine lắp ráp, hoặc cung cấp một đầu đạn hạt nhân hoàn chỉnh, theo đài RT.

Các quan chức hai nước được cho là đang chuẩn bị một chiến dịch tuyên truyền nhằm khẳng định rằng năng lực hạt nhân của Ukraine là tự phát triển.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại London hồi tháng 3.2025 ẢNH: AFP

Một kế hoạch khác mà SVR cho là đang được tính toán là cung cấp đầu đạn hạt nhân TN 75 của Pháp cho Ukraine. Đây là loại đầu đạn trang bị cho tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Pháp. Ngoài ra, Ukraine cung có thể được khuyến khích chế tạo bom bẩn, loại thiết bị nổ tự chế với nguyên liệu phóng xạ có thể gây nhiễm xạ lâu dài sau khi được sử dụng.

Theo SVR, Ukraine có thể giành được điều khoản có lợi trong cuộc đàm phán chấm dứt chiến sự với Nga nếu sở hữu bom hạt nhân hoặc bom bẩn.

Cùng ngày, phát biểu trước Cơ quan An ninh liên bang (FSB), Tổng thống Vladimir Putin nói rằng các đối thủ của Moscow hiểu rõ việc tấn công Nga hoặc lực lượng Nga bằng hạt nhân sẽ có kết cục ra sao, theo Reuters.

Trong khi đó, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) Vyacheslav Volodin thông báo cơ quan lập pháp sẽ bỏ phiếu cho nghị quyết kêu gọi giới nghị sĩ Anh và Pháp điều tra thông tin của SVR.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng cảnh báo của SVR là rất hệ trọng bởi âm mưu nói trên đặt ra đe dọa đối với cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh, đe dọa rằng Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chống Ukraine, Anh và Pháp nếu hai nước nói trên cung cấp công nghệ vũ khí hạt nhân cho Kyiv.

Ông Medvedev cho rằng hành động bị cáo buộc của Anh và Pháp có thể thay đổi tình hình hoàn toàn và vi phạm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Chính phủ Pháp đã phản ứng với cáo buộc từ Nga, theo trang The Kyiv Independent. "Năm năm kể từ 'cuộc chiến 3 ngày', Nga thật sự muốn bạn tập trung vào vũ khí hạt nhân của Pháp và Anh", Pháp tuyên bố.

Anh và Ukraine chưa bình luận. Ukraine đã từ bỏ vũ khí hạt nhân thời Liên Xô còn trên lãnh thổ nước này theo Giác thư Budapest năm 1994 và lâu nay bác bỏ kế hoạch sở hữu loại vũ khí hủy diệt này.