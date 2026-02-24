Slovakia ngừng cấp điện, Hungary phủ quyết gói vay cho Ukraine

Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 23.2 thông báo sẽ ngừng cấp điện trong tình huống khẩn cấp cho Ukraine cho đến khi nước này khôi phục nguồn dầu mỏ qua đường ống Druzhba, theo đài RT.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico (trái) và Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Budapest năm 2024 ẢNH: AFP

Đường ống này dẫn dầu từ Nga sang Slovakia và Hungary thông qua lãnh thổ Ukraine. Nguồn cung đã bị cắt từ ngày 27.1 khi Ukraine nói rằng hệ thống bị hư hại trong một đợt tấn công của Nga. Moscow bác bỏ thông tin này.

Kyiv nói đang sửa chữa đường ống trong khi Slovakia và Hungary quy trách nhiệm cho Ukraine về sự chậm trễ, cáo buộc nước này cố tình "khóa van" vì lý do chính trị.

"Từ hôm nay, nếu phía Ukraine đề nghị Slovakia hỗ trợ ổn định mạng lưới năng lượng, họ sẽ không nhận được sự hỗ trợ nào cả. Đây là bước đi có qua có lại đầu tiên mà chính phủ Slovakia được phép thực hiện mà không vi phạm quy tắc quốc tế nào. Nếu phía Ukraine tiếp tục gây tổn hại lợi ích của Slovakia trong việc cung cấp các nguyên liệu thô chiến lược, chính phủ Slovakia sẽ cân nhắc lại lập trường xây dựng trước đó về tư cách thành viên của Ukraine trong EU và chuẩn bị các biện pháp xa hơn", ông Fico nói.

Reuters dẫn số liệu của hãng tư vấn ExPro tại Kyiv cho biết Hungary và Slovakia cung cấp 68% tổng lượng điện nhập khẩu của Ukraine trong tháng 2.

Công ty điện quốc gia Ukrenergo của Ukraine cùng ngày cho biết việc Slovakia từ chối cung cấp điện khẩn cấp không ảnh hưởng đến hệ thống điện Ukraine. Theo công ty, lần gần nhất Ukraine đề nghị Slovakia cấp điện khẩn cấp là hơn một tháng trước và với lượng điện năng nhỏ.

Hành động của Thủ tướng Fico được công bố sau khi các bộ trưởng châu Âu không thuyết phục được Slovakia và Hungary từ bỏ việc đáp trả Ukraine vì nguồn cung dầu mỏ bị dừng.

Vài giờ trước đó, Hungary phủ quyết gói cấm vận thứ 20 của EU đối với Nga cũng như khoản vay khẩn cấp trị giá 90 tỉ euro của liên minh cho Ukraine.

"Ukraine không thể tống tiền chúng tôi. Họ không thể phá hoại an ninh năng lượng của Hungary bằng cách cấu kết với Brussels và phe đối lập Hungary", Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nói sau cuộc họp với các nhà ngoại giao EU để bàn về gói cấm vận và cho vay. Khoản vay đã được liên minh nhất trí vào tháng 12.2025, khi Hungary, Slovakia và CH Czech đồng ý không phủ quyết nhưng cũng sẽ không đóng góp cho khoản vay.

"Đây là một bước lùi và là thông điệp mà chúng ta không muốn gửi đi hôm nay", Cao ủy EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas nói về động thái của Hungary.