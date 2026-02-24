Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Slovakia ngừng cấp điện, Hungary phủ quyết gói vay cho Ukraine

Vi Trân
Vi Trân
24/02/2026 11:53 GMT+7

Slovakia và Hungary là hai quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) nhưng có quan điểm khác biệt đối với các thành viên khác về vấn đề xung đột Nga - Ukraine.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 23.2 thông báo sẽ ngừng cấp điện trong tình huống khẩn cấp cho Ukraine cho đến khi nước này khôi phục nguồn dầu mỏ qua đường ống Druzhba, theo đài RT.

Slovakia ngừng cấp điện, Hungary phủ quyết gói vay cho Ukraine - Ảnh 1.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico (trái) và Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Budapest năm 2024

ẢNH: AFP

Đường ống này dẫn dầu từ Nga sang Slovakia và Hungary thông qua lãnh thổ Ukraine. Nguồn cung đã bị cắt từ ngày 27.1 khi Ukraine nói rằng hệ thống bị hư hại trong một đợt tấn công của Nga. Moscow bác bỏ thông tin này.

Kyiv nói đang sửa chữa đường ống trong khi Slovakia và Hungary quy trách nhiệm cho Ukraine về sự chậm trễ, cáo buộc nước này cố tình "khóa van" vì lý do chính trị.

"Từ hôm nay, nếu phía Ukraine đề nghị Slovakia hỗ trợ ổn định mạng lưới năng lượng, họ sẽ không nhận được sự hỗ trợ nào cả. Đây là bước đi có qua có lại đầu tiên mà chính phủ Slovakia được phép thực hiện mà không vi phạm quy tắc quốc tế nào. Nếu phía Ukraine tiếp tục gây tổn hại lợi ích của Slovakia trong việc cung cấp các nguyên liệu thô chiến lược, chính phủ Slovakia sẽ cân nhắc lại lập trường xây dựng trước đó về tư cách thành viên của Ukraine trong EU và chuẩn bị các biện pháp xa hơn", ông Fico nói.

Reuters dẫn số liệu của hãng tư vấn ExPro tại Kyiv cho biết Hungary và Slovakia cung cấp 68% tổng lượng điện nhập khẩu của Ukraine trong tháng 2.

Công ty điện quốc gia Ukrenergo của Ukraine cùng ngày cho biết việc Slovakia từ chối cung cấp điện khẩn cấp không ảnh hưởng đến hệ thống điện Ukraine. Theo công ty, lần gần nhất Ukraine đề nghị Slovakia cấp điện khẩn cấp là hơn một tháng trước và với lượng điện năng nhỏ.

Thủ tướng Slovakia ra tối hậu thư cho Ukraine

Hành động của Thủ tướng Fico được công bố sau khi các bộ trưởng châu Âu không thuyết phục được Slovakia và Hungary từ bỏ việc đáp trả Ukraine vì nguồn cung dầu mỏ bị dừng.

Vài giờ trước đó, Hungary phủ quyết gói cấm vận thứ 20 của EU đối với Nga cũng như khoản vay khẩn cấp trị giá 90 tỉ euro của liên minh cho Ukraine.

"Ukraine không thể tống tiền chúng tôi. Họ không thể phá hoại an ninh năng lượng của Hungary bằng cách cấu kết với Brussels và phe đối lập Hungary", Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nói sau cuộc họp với các nhà ngoại giao EU để bàn về gói cấm vận và cho vay. Khoản vay đã được liên minh nhất trí vào tháng 12.2025, khi Hungary, Slovakia và CH Czech đồng ý không phủ quyết nhưng cũng sẽ không đóng góp cho khoản vay.

"Đây là một bước lùi và là thông điệp mà chúng ta không muốn gửi đi hôm nay", Cao ủy EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas nói về động thái của Hungary.

Tin liên quan

Tròn 4 năm chiến sự Ukraine

Tròn 4 năm chiến sự Ukraine

Đúng ngày này cách đây 4 năm (24.2.2022), Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố khởi đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine theo lời kêu gọi của lực lượng ly khai ở Donbass.

4 năm xung đột Nga - Ukraine qua những con số

Chiến sự Ukraine ngày 1.461: Ukraine giành lại 400 km vuông, tấn công đất Nga dồn dập?

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE Slovakia Hungary eu Cấp điện Dầu mỏ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận