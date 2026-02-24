Chiến sự Ukraine ngày 1.461: Ukraine giành lại 400 km vuông, tấn công đất Nga dồn dập?

Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 126 máy bay không người lái (UAV) và một tên lửa đạn đạo Iskander-M vào Ukraine trong đêm 22.2 và rạng sáng 23.2, theo trang tin The Kyiv Independent.

Cũng theo Không quân Ukraine, hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn được 105 UAV, trong khi ít nhất 20 UAV và tên lửa đã bay xuyên qua, tấn công 11 địa điểm.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa hệ thống rốc két phóng loạt Bm-21 Grad về phía các vị trí của binh sĩ Nga gần Chasiv Yar thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine vào ngày 15.1 Ảnh: AFP

Ngoài ra, giới chức ở Ukraine sáng 23.2 thông báo ít nhất 4 người thiệt mạng và 26 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine trong 24 giờ.

Trong khi đó, Hãng tin TASS vào chiều 23.2 dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga khẳng định trong 24 giờ, lực lượng vũ trang Ukraine tổn thất 1.355 quân nhân ở tất cả các khu vực thuộc chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố các hệ thống phòng không đã bắn hạ 7 quả bom dẫn đường, 21 quả rốc két thuộc hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS, do Mỹ sản xuất), một tên lửa dẫn đường tầm xa Neptune và 541 UAV của Ukraine.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng vũ trang nước này còn tấn công các cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng và nhiên liệu được sử dụng vì lợi ích của quân đội Ukraine.

Đến tối 23.2 chưa có thông tin về phản ứng từ Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc hay tuyên bố của bên kia.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 23.2 tuyên bố lực lượng nước này đã "giành lại quyền kiểm soát" hơn 400 km2 lãnh thổ, trong đó có 8 khu định cư, dọc theo một đoạn tiền tuyến phía nam kể từ cuối tháng trước.

Những thắng lợi hiếm hoi trên chiến trường ở tỉnh Dnipropetrovsk ở phía đông nam Ukraine này trái ngược hoàn toàn với xu hướng chung là những bước tiến chậm của Nga trên khắp các chiến tuyến trong 2 năm rưỡi qua, theo Reuters.

Phía Ukraine muốn chứng tỏ với thế giới, đặc biệt là với Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng họ không bị mất lãnh thổ trong cuộc chiến chống lại chiến dịch quân sự của Nga, vào thời điểm Washington đang gây áp lực buộc Kyiv phải đồng ý một thỏa thuận hòa bình.

Tuy nhiên, tuyên bố của ông Syrskyi không nêu rõ bao nhiêu diện tích đất trước đây do Nga kiểm soát và bao nhiêu nằm trong "vùng xám", những khu vực chưa được bên nào kiểm soát hoàn toàn, theo Reuters.

Các chiến tuyến ở Ukraine ngày càng trở nên mờ nhạt khi hàng ngàn máy bay không người lái tràn ngập bầu trời mỗi ngày, đẩy binh sĩ xuống lòng đất hoặc vào nơi ẩn nấp kiên cố và tạo ra các khu vực mà không bên nào kiểm soát hoàn toàn.

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga vào sáng 23.2 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng một cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng năng lượng và làm gián đoạn nguồn cung cấp điện, nhiệt và nước ở tỉnh này, theo Reuters.

Ông Gladkov mô tả cuộc tấn công "dồn dập", ảnh hưởng đến cả thành phố Belgorod, cách biên giới Ukraine 40 km, và khu vực xung quanh. Không có thông tin về thương vong, theo ông Gladkov.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga ngày 23.2 tuyên bố hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy 36 máy bay không người lái (UAV) do Ukraine phóng vào 7 tỉnh của Nga trong vòng 3 giờ, theo TASS.

"Từ 20 đến 23 giờ ngày 22.2 (theo Moscow), hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy 36 UAV có cánh cố định của Ukraine: 15 chiếc ở tỉnh Belgorod, 6 chiếc ở tỉnh Moscow, trong đó có 4 chiếc bay về phía thủ đô Nga, 6 chiếc ở tỉnh Voronezh, 5 chiếc ở tỉnh Kaluga, 2 chiếc ở tỉnh Bryansk, và mỗi chiếc ở tỉnh Kursk và tỉnh Tver", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục tuyên bố từ 12 giờ đến 15 giờ ngày 23.2 (giờ Moscow), lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 13 UAV ở tỉnh Belgorod, 5 chiếc trên biển Azov, 4 chiếc ở tỉnh Krasnodar và 2 chiếc ở tỉnh Kursk, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Trong khi đó, một quan chức thuộc cơ quan an ninh SBU của Ukraine ngày 23.2 nói rằng UAV nước này đã tấn công một trạm bơm dầu ở Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, gây ra hỏa hoạn, theo Reuters.

Vị quan chức khẳng định trạm bơm dầu nói trên, nằm cách biên giới Nga - Ukraine hơn 1.200 km, là một cơ sở quan trọng của đường ống dẫn dầu Druzhba, cung cấp dầu của Nga cho Đông Âu.

Đến tối 23.2 chưa có thông tin về phản ứng từ Ukraine cũng như Nga đối với cáo buộc và tuyên bố của bên kia.

Trong báo cáo được công bố vào ngày 23.2, Ngân hàng Thế giới và các tổ chức khác ước tính Ukraine cần gần 588 tỉ USD để tái thiết sau sự tàn phá do cuộc xung đột với Nga gây ra, theo AFP.

"Nhu cầu phục hồi và tái thiết tiếp tục tăng và hiện được ước tính là 587,7 tỉ USD trong vòng 10 năm - tương đương với gần gấp 3 lần GDP của Ukraine năm 2025", báo cáo viết. Báo cáo này do Ngân hàng Thế giới, chính phủ Ukraine, Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Châu Âu cùng công bố.

Con số mới được tính toán dựa trên đánh giá thiệt hại tính đến ngày 31.12.2025. Tổng số tiền ước tính này cao hơn 12% so với con số ước tính được đưa ra trong năm ngoái. Cuộc xung đột kéo dài 4 năm đã tàn phá nền kinh tế Ukraine, biến toàn bộ các thị trấn và thành phố thành đống đổ nát và buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, theo AFP.

Chi phí tái thiết cao nhất thuộc về lĩnh vực giao thông vận tải, ước tính khoảng 96 tỉ USD, kế đến là lĩnh vực năng lượng và nhà ở, với mỗi lĩnh vực cần khoảng 90 tỉ USD.

Các đồng minh phương Tây của Kyiv đã cam kết viện trợ hàng trăm tỉ USD cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, nhưng Kyiv sử dụng phần lớn số tiền đó cho nỗ lực chống lại chiến dịch quân sự của Nga và để duy trì nền kinh tế của mình, theo AFP.

