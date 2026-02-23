Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nhiều nơi ở Ukraine rung chuyển trước đòn tấn công của Nga

Thụy Miên
Thụy Miên
23/02/2026 04:00 GMT+7

Hôm qua 22.2, giới chức Ukraine thông báo quân đội Nga tấn công nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine rạng sáng 22.2 bằng UAV, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Theo đó, Nga phóng tổng cộng 50 tên lửa và 297 UAV nhằm vào Kyiv, khu vực quanh thủ đô, TP.Odessa và miền trung Ukraine, AFP đưa tin. Các lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ được 33 tên lửa và 274 UAV, nhưng vẫn không thể ngăn được những vụ nổ khủng khiếp làm rung chuyển thủ đô Kyiv.

Còn theo tờ The Guardian, Bộ Tư lệnh Tác chiến Ba Lan rạng sáng qua đã xuất kích các chiến đấu cơ sau khi phát hiện "máy bay tầm xa của Liên bang Nga tiến hành không kích lãnh thổ Ukraine". Moscow chưa bình luận về thông tin này.

Nhiều nơi ở Ukraine rung chuyển trước đòn tấn công của Nga 2026 - Ảnh 1.

Hiện trường nơi trúng đòn tấn công của Nga rạng sáng qua ở Lviv, miền trung Ukraine

ẢNH: AP

Bộ Ngoại giao Ukraine cuối tuần qua cũng lên án hành vi "đưa ra tối hậu thư cũng như tống tiền" từ Hungary và Slovakia, một ngày sau khi chính phủ hai nước dọa sẽ cắt điện cho Ukraine trừ phi Kyiv nối lại đường ống trung chuyển dầu từ Nga. Hungary cũng cảnh báo sẽ chặn đứng khoản vay trị giá 90 tỉ euro của Ukraine nếu Kyiv không nhanh chóng xử lý tình hình.

Việc vận chuyển dầu Nga thông qua lãnh thổ Ukraine đến Hungary và Slovakia đã bị gián đoạn từ ngày 27.1, thời điểm Kyiv nói rằng một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga đã gây hư hại thiết bị đường ống dẫn dầu ở miền tây Ukraine. Cả Hungary và Slovakia đều cáo buộc Ukraine tìm cách trì hoãn việc nối lại hoạt động của đường ống, nhưng Kyiv bác bỏ.

Thủ tướng Slovakia ra tối hậu thư cho Ukraine

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các bên bước vào vòng đàm phán kế tiếp, đồng thời đề cập khả năng có thể gặp cấp lãnh đạo.

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine nói phản công giành lại hàng trăm km vuông

Tổng thống Ukraine nói phản công giành lại hàng trăm km vuông

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine không thua trong cuộc chiến chống lại Nga, và đã giành được hàng trăm km2 trong một cuộc phản công mới, theo AFP.

Chiến sự Ukraine ngày 1.458: Xung đột mở ra mô hình chiến tranh hiện đại; đổ lỗi lẫn nhau về đàm phán

Chiến sự Ukraine ngày 1.459: Ukraine tấn công nhà máy Nga, Slovakia ra tối hậu thư?

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE nga Moscow Hungary UAV
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận