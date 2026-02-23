Nhiều nơi ở Ukraine rung chuyển trước đòn tấn công của Nga

Theo đó, Nga phóng tổng cộng 50 tên lửa và 297 UAV nhằm vào Kyiv, khu vực quanh thủ đô, TP.Odessa và miền trung Ukraine, AFP đưa tin. Các lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ được 33 tên lửa và 274 UAV, nhưng vẫn không thể ngăn được những vụ nổ khủng khiếp làm rung chuyển thủ đô Kyiv.

Còn theo tờ The Guardian, Bộ Tư lệnh Tác chiến Ba Lan rạng sáng qua đã xuất kích các chiến đấu cơ sau khi phát hiện "máy bay tầm xa của Liên bang Nga tiến hành không kích lãnh thổ Ukraine". Moscow chưa bình luận về thông tin này.

Hiện trường nơi trúng đòn tấn công của Nga rạng sáng qua ở Lviv, miền trung Ukraine ẢNH: AP

Bộ Ngoại giao Ukraine cuối tuần qua cũng lên án hành vi "đưa ra tối hậu thư cũng như tống tiền" từ Hungary và Slovakia, một ngày sau khi chính phủ hai nước dọa sẽ cắt điện cho Ukraine trừ phi Kyiv nối lại đường ống trung chuyển dầu từ Nga. Hungary cũng cảnh báo sẽ chặn đứng khoản vay trị giá 90 tỉ euro của Ukraine nếu Kyiv không nhanh chóng xử lý tình hình.

Việc vận chuyển dầu Nga thông qua lãnh thổ Ukraine đến Hungary và Slovakia đã bị gián đoạn từ ngày 27.1, thời điểm Kyiv nói rằng một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga đã gây hư hại thiết bị đường ống dẫn dầu ở miền tây Ukraine. Cả Hungary và Slovakia đều cáo buộc Ukraine tìm cách trì hoãn việc nối lại hoạt động của đường ống, nhưng Kyiv bác bỏ.

Thủ tướng Slovakia ra tối hậu thư cho Ukraine

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các bên bước vào vòng đàm phán kế tiếp, đồng thời đề cập khả năng có thể gặp cấp lãnh đạo.