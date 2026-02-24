4 năm xung đột Nga - Ukraine qua những con số

Ngày 24.2 đánh dấu tròn 4 năm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, bắt đầu cuộc xung đột lớn nhất tại châu Âu kể từ sau Thế chiến 2.

Trong 4 năm qua, đã có những thời điểm Kyiv và Moscow ngồi lại đàm phán để đạt thỏa thuận dừng xung đột, tuy nhiên các lập trường khác biệt khiến 2 bên vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung.

Dưới đây là một góc nhìn về cuộc xung đột dựa theo những con số, kể từ lúc chiến sự bùng phát ngày 24.2.2022.

1,8 triệu

Là số binh sĩ thiệt mạng, bị thương hoặc mất tích ở cả 2 phía, theo báo cáo hồi tháng 1 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ.



CSIS ước tính thương vong của Nga là 1,2 triệu người, bao gồm 325.000 binh sĩ thiệt mạng. Trong khi đó, thương vong của Ukraine là 500.000 - 600.000 người, gồm 140.000 quân nhân tử trận.



Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trao huân chương cho thương binh Ukraine năm 2023 ẢNH: REUTERS

Cả Kyiv và Moscow đều không thường xuyên cập nhật thương vong của quân đội mình. Nga đã dừng công bố dữ liệu binh sĩ tử trận từ đầu năm 2023, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đầu tháng 2 tiết lộ có khoảng 55.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong 4 năm.

15.000

Là số dân thường được ước tính thiệt mạng giữa khói lửa xung đột. Nguồn của ước tính này là Phái bộ Giám sát Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhưng cơ quan này cũng cho rằng con số trên thấp hơn thực tế, ngoài ra báo cáo chỉ ra hơn 40.000 dân thường bị thương tính đến tháng 12.2025.

Nga và Ukraine đều phủ nhận chủ ý tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Người dân tại Ukraine ngày 23.2 ghé thăm nghĩa trang ở tỉnh Lviv, nơi an táng người thân thiệt mạng trong xung đột ẢNH: REUTERS

19,4%

Là diện tích lãnh thổ Ukraine đang bị Nga kiểm soát, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ.

ISW cho hay trong 1 năm qua, Nga đã kiểm soát thêm 0,79% lãnh thổ Ukraine. Trước khi xung đột bùng phát, Nga kiểm soát khoảng 7% lãnh thổ, bao gồm bán đảo Crimea và một số khu vực ở tỉnh Donetsk và Luhansk, miền đông Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp với các chỉ huy quân đội tháng 12.2025 ẢNH: AFP

13%

Là tỷ lệ sụt giảm của viện trợ quân sự từ phương Tây dành cho Ukraine năm 2025, so với trung bình năm 2022 - 2024.

Viện Kiel tại Đức, chuyên theo dõi các khoản viện trợ cho Kyiv, nhận định việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dừng các gói viện trợ quân sự đã ảnh hưởng lớn đến nguồn viện trợ cho Kyiv, mặc dù các nước châu Âu trong năm ngoái đã tăng để bù đắp phần nào. Năm 2025, châu Âu đã chi viện quân sự cho Ukraine nhiều hơn 67% so với trung bình năm 2022 - 2024.

5,9 triệu

Là số dân thường Ukraine phải rời khỏi đất nước do chiến sự. Khoảng 5,3 triệu người trong số này đã tị nạn ở châu Âu, theo văn phòng Liên Hiệp Quốc tại Ukraine.

Ngoài ra, còn thêm 3,7 triệu người Ukraine phải di tản đến những khu vực khác trong đất nước, tính đến tháng 12.2025.