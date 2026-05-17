Thế giới

Đảng Dân chủ gặp bất lợi trong cuộc đua vẽ bản đồ bầu cử

Bảo Hoàng
17/05/2026 06:00 GMT+7

Tòa án Tối cao Mỹ ngày 15.5 đã bác bỏ yêu cầu khẩn cấp của đảng Dân chủ tại bang Virginia.

Cụ thể, các thẩm phán đã từ chối khôi phục lại bản đồ phân chia khu vực bầu cử mới của Virginia. Quyết định trên đồng nghĩa với việc nỗ lực vẽ lại bản đồ nhằm giành lợi thế của đảng Dân chủ tại Virginia đã thất bại trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ, báo The New York Times đưa tin.

Vào tháng 4, cử tri Virginia đã bỏ phiếu thông qua một bản đồ bầu cử mới do đảng Dân chủ thiết kế, vốn sẽ giúp đảng này tăng cơ hội giành thêm 4 ghế hạ viện Mỹ. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa lập tức khởi kiện, với cáo buộc phe Dân chủ vi phạm thủ tục bầu cử tiểu bang. Đến ngày 8.5, tòa án tại bang Virginia đã đồng tình với phe Cộng hòa và tuyên bố hủy bỏ bản đồ của đảng Dân chủ.

Cử tri bang Virginia ngày 21.4 bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc ban hành bản đồ bầu cử mới

Ảnh: AP

Phe Dân chủ đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao với hy vọng cứu vãn bản đồ mới nhưng bất thành. Phán quyết của tòa ngày 15.5 đánh dấu thêm một thất bại cho đảng Dân chủ trong cuộc chiến vẽ lại bản đồ bầu cử, trong khi đảng Cộng hòa đã ban hành được những bản đồ mới có lợi cho đảng này ở một số bang.

Trong một diễn biến khác, AFP ngày 16.5 đưa tin Thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump có hành vi trục lợi từ các giao dịch chứng khoán. Bà Warren cho rằng việc Tổng thống Trump mới đây cho phép Tập đoàn công nghệ NVIDIA (Mỹ) bán sản phẩm sang Trung Quốc đã đẩy giá cổ phiếu công ty này tăng vọt, trong khi bản thân ông Trump chi hàng triệu USD để gom cổ phiếu. Ông Eric Trump, con trai Tổng thống Trump, đã bác bỏ cáo buộc gia đình Trump trục lợi từ giao dịch chứng khoán.

