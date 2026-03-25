Ông Trump bầu qua thư, đảng Dân chủ 'lay chuyển' Mar-a-Lago

Quang cảnh khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ Donald Trump ảnh: ap

Reuters hôm 25.3 đưa tin Tổng thống Trump đã gửi phiếu bầu qua thư trong cuộc bầu cử tại hạt Palm Beach. Việc bỏ phiếu được tiến hành trong lúc chủ nhân Nhà Trắng đang thúc đẩy ban hành luật liên bang nhằm siết chặt quy định bầu cử, bao gồm ngăn chặn bầu qua thư.

Cùng ngày, ứng viên đảng Dân chủ Emily Gregory đã giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vào nghị viện bang Florida tại quận trước đây thuộc về đảng Cộng hòa.

Phe Dân chủ gọi chiến thắng trên là dấu hiệu mới nhất cho thấy cử tri đang quay lưng với ông Trump và đảng Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Kết quả bỏ phiếu hôm 24.3 đánh dấu diễn biến mới nhất trong chuỗi chiến thắng áp đảo hoặc bất ngờ của đảng Dân chủ tại các cuộc bầu cử đặc biệt trên khắp nước Mỹ kể từ khi ông Trump quay về Nhà Trắng hồi tháng 1.2025.

"Nếu ngay cả Mar-a-Lago cũng bị lay chuyển, hãy tưởng tượng điều gì có thể xảy ra vào tháng 11", AP dẫn bình luận của bà Heather Williams, Chủ tịch Ủy ban Chiến dịch Lập pháp của đảng Dân chủ. Bà cho biết đây là ghế thứ 29 mà phe Dân chủ giành lại từ tay đảng Cộng hòa kể từ khi ông Trump nhậm chức.

"Giá xăng tăng vọt, chi phí thực phẩm leo thang, các gia đình chật vật xoay xở, rõ ràng cử tri đã quá mệt mỏi với đảng Cộng hòa", bà Williams khẳng định.

Trong khi đó, tại sự kiện ở Memphis (Tennessee) hôm 23.3, Tổng thống Trump tiếp tục cáo buộc rằng hình thức bầu qua thư dễ xảy ra gian lận hơn.

"Bỏ phiếu qua thư đồng nghĩa là gian lận qua thư…và chúng ta cần phải hành động", ông Trump cho biết.