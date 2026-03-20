Đảng Dân chủ và phép thử trước thềm bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

Ủy ban bầu cử ghi nhận hơn 1,14 triệu phiếu bầu cho cuộc đua vào Thượng viện. Theo giới phân tích, các cuộc bầu cử sơ bộ năm nay là phép thử cho một số vấn đề lớn nhất mà đảng Dân chủ đang phải đối mặt, từ quan điểm ủng hộ Israel đến việc thi hành chính sách nhập cư, tiền điện tử và ngành công nghiệp AI.

Cử tri đi bầu ở bang Bắc Carolina trong tháng 3 Ảnh: AP

Cục diện đang khó đoán tại các tiểu bang Michigan, Colorado, Illinois, Maine và Bắc Carolina. Theo đó, nội bộ đảng Dân chủ xảy ra những cuộc cạnh tranh giữa các ứng viên theo đường lối cấp tiến và phe ôn hòa hoặc được giới lãnh đạo đảng hậu thuẫn.

Phe cấp tiến cho rằng việc các đối thủ nhận tài trợ từ các nhà thầu quốc phòng và các nhóm ủng hộ Israel đã làm suy yếu lập trường phản đối cuộc chiến của Mỹ ở Iran.