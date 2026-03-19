Sôi động cuộc đua bầu cử sơ bộ tại Illinois

Bảo Hoàng
19/03/2026 05:43 GMT+7

Cử tri tại bang Illinois (Mỹ) ngày 17.3 đã bỏ phiếu cho các ứng viên trong cuộc bầu cử sơ bộ, nhằm chuẩn bị cho bầu cử giữa kỳ diễn ra vào tháng 11.

Truyền thông Mỹ cho hay tâm điểm hôm 17.3 là cuộc đua trong nội bộ đảng Dân chủ nhằm tranh cử ghế đại diện bang này tại thượng viện Mỹ vốn đang được nắm bởi thượng nghị sĩ Dân chủ Dick Durbin sắp nghỉ hưu. Theo đó, Phó thống đốc Illinois Juliana Stratton đã giành chiến thắng bầu cử sơ bộ, vượt qua hạ nghị sĩ Raja Krishnamoorthi, để giành vị trí số một. Như vậy, bà Stratton sẽ đối đầu với ứng viên Cộng hòa Don Tracy để thay thế ông Durbin.

Bà Stratton ăn mừng sau khi chiến thắng cuộc bầu cử sơ bộ ngày 17.3

Ảnh: AP

Theo báo The Washington Post, thành công của bà Stratton có dấu ấn lớn từ Thống đốc Illinois JB Pritzker, người đã đóng góp ít nhất 5 triệu USD qua một siêu ủy ban hành động chính trị (super PAC) để hậu thuẫn bà. Ông JB Pritzker cũng sẽ có màn tái đấu với đối thủ Cộng hòa Darren Bailey cho vị trí Thống đốc Illinois. Năm 2022, hai người từng có cuộc đối đầu cũng cho vị trí này. Ông Pritzker không vấp phải sự cạnh tranh nào trong đảng Dân chủ và sẽ có nhiệm kỳ thống đốc thứ 3 nếu chiến thắng ông Bailey.

Illinois những năm qua được xem là "thành trì" của đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử cấp liên bang và địa phương. Cuộc đua tại bang này vừa qua cũng chứng kiến mức độ rót tiền mạnh tay từ các nhóm super PAC trong nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, tiền điện tử hay nhóm chính trị ủng hộ Israel. Chẳng hạn, tổ chức Fairshake trong ngành tiền điện tử được cho là đã chi gần 10 triệu USD chạy quảng cáo nhằm hạ bệ bà Stratton. Tuy nhiên, nỗ lực này đã không thể giúp ông Krishnamoorthi lật ngược thế cờ. Theo trang Axios, số liệu ban đầu chỉ ra có khoảng 26% cử tri đã đăng ký tham gia bỏ phiếu ở Illinois. Con số này cao hơn bầu cử sơ bộ năm 2022 nhưng vẫn còn ở mức thấp.

Tin liên quan

Bầu cử sơ bộ Mỹ: Thắng lợi sớm của ông Biden ở nhiều bang

Bầu cử sơ bộ Mỹ: Thắng lợi sớm của ông Biden ở nhiều bang

Các kết quả dự phóng dần cho thấy Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đều giành thắng lợi trong bầu cử sơ bộ của đảng mình tại nhiều tiểu bang.

Bầu cử sơ bộ Mỹ: Ông Biden thắng đề cử, ông Trump sắp cán đích

Mỹ khởi động bầu cử sơ bộ giữa kỳ

