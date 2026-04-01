Sắp có sân bay quốc tế mang tên Donald Trump

Trí Đỗ
01/04/2026 05:34 GMT+7

Thống đốc bang Florida (Mỹ) Ron DeSantis ngày 30.3 đã ký ban hành luật cho phép đổi tên Sân bay quốc tế Palm Beach thành Sân bay quốc tế Tổng thống Donald J. Trump.

Động thái này đã hoàn tất quá trình pháp lý được khởi xướng từ giữa tháng 2 khi cơ quan lập pháp bang Florida thông qua dự luật. Sân bay - hiện mang mã PBI - dự kiến sẽ được đổi sang mã DJT, theo CNN.

Theo quy định, tên gọi mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7 sau khi được Cục Hàng không liên bang (FAA) phê duyệt. "Việc đổi tên sân bay là vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương và FAA không phê duyệt việc đổi tên sân bay. Tuy nhiên, FAA phải hoàn thành một số nhiệm vụ hành chính, bao gồm cập nhật bản đồ dẫn đường và cơ sở dữ liệu", theo FAA.

Sắp có sân bay quốc tế mang tên Donald Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Trump lên chuyên cơ tại Sân bay quốc tế Palm Beach ở bang Florida (Mỹ) ngày 29.3

Ảnh: Reuters

Một số nghị sĩ Dân chủ tại Florida bày tỏ lo ngại về khả năng phát sinh lợi ích tài chính, sau khi xuất hiện hồ sơ đăng ký nhãn hiệu liên quan tên gọi mới. Tuy nhiên, bà Kimberly Benza, Giám đốc điều hành hoạt động của Tổ chức Trump, khẳng định Tổng thống Mỹ và gia đình sẽ không nhận bất kỳ khoản tiền bản quyền hay phí cấp phép nào từ việc đổi tên.

Sân bay Palm Beach là một trong những sân bay quan trọng, cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump vài ki lô mét. Trong nhiệm kỳ, Mar-a-Lago được xem là "đại bản doanh" hay "Nhà Trắng thứ hai" của Tổng thống Trump, nơi ông thường xuyên lưu trú và xử lý nhiều vấn đề quan trọng.

Tiết lộ khu phức hợp quân sự 'khổng lồ' dưới phòng khiêu vũ Nhà Trắng

Tổng thống Donald Trump vừa điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc vừa có cuộc điện đàm, trong bối cảnh hai bên tìm cách dàn xếp về thương mại và vấn đề hoạt động của ứng dụng TikTok tại Mỹ.

Ông Tập Cận Bình điện đàm ông Donald Trump, lên kế hoạch thăm cấp nhà nước

Viện Hòa bình Mỹ chính thức gắn tên Tổng thống Donald Trump

