Biểu tình rầm rộ khắp nước Mỹ phản đối Tổng thống Trump

Văn Khoa
29/03/2026 10:13 GMT+7

Hàng loạt người biểu tình hôm 28.3 đã xuống đường khắp nước Mỹ để phản đối Tổng thống Donald Trump, bày tỏ sự phẫn nộ trước điều họ cho là kiểu lãnh đạo độc đoán, chính sách nhập cư cứng rắn và cuộc chiến với Iran, theo AFP.

Ban tổ chức các cuộc biểu tình ngày 28.3 ước tính "ít nhất 8 triệu người đã tập trung hôm nay tại hơn 3.300 sự kiện trên khắp 50 tiểu bang", từ các thành phố lớn đến các thị trấn nhỏ, theo AFP. Giới chức Mỹ không đưa ra ước tính về số người tham gia trên toàn quốc.

Người biểu tình tham gia cuộc biểu tình "Không có vua" phản đối các chính sách điều hành của Tổng thống Donald Trump tại thành phố New York (Mỹ) vào ngày 28.3

Tại New York, thành phố đông dân nhất nước Mỹ, hàng chục ngàn người biểu tình đã tập trung, trong đó có Robert De Niro, diễn viên điện ảnh gạo cội từng đoạt giải Oscar, người thường xuyên chỉ trích ông Trump.

Các cuộc biểu tình diễn ra từ Atlanta đến San Diego, và người dân Alaska cũng tham gia vào cuối ngày 28.3 (giờ Mỹ). "Chúng tôi xuống đường vì cảm thấy Hiến pháp đang bị đe dọa theo nhiều cách khác nhau. Mọi thứ không bình thường", cựu chiến binh 36 tuổi Marc McCaughey nói với AFP tại Atlanta.

Tại thị trấn West Bloomfield thuộc bang Michigan, người dân đã xuống đường biểu tình bất chấp nhiệt độ dưới mức đóng băng. Và tại Thủ đô Washington D.C của Mỹ, hàng ngàn người tuần hành đã đổ về Quảng trường Quốc gia.

Đây là lần thứ ba trong vòng chưa đầy một năm người Mỹ xuống đường tham gia phong trào mang tên "Không có Vua", kênh phản đối mạnh mẽ và trực quan nhất đối với Tổng thống Trump kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1.2025, theo AFP.

Làn sóng phản đối ông Trump đã lan rộng ra ngoài biên giới nước Mỹ, với cuộc biểu tình diễn ra tại những thành phố châu Âu như Amsterdam, Madrid và Rome trong ngày 28.3.

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã giảm xuống còn 36%, mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng, theo cuộc thăm dò mới của Reuters/Ipsos.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Nhà Trắng về đợt biểu tình lần này.

Biểu tình ở Milan phản đối Mỹ cử lực lượng ICE đến Thế vận hội Ý

Các cuộc biểu tình đã nổ ra ở thành phố Milan (Ý), nơi tổ chức Thế vận động Mùa đông 2026, vì Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định cử các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đến đây.

