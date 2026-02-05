Biểu tình ở Milan phản đối Mỹ cử lực lượng ICE đến Thế vận hội Ý

Biểu tình chống ICE tại Rome hôm 29.1

ảnh: ap

Cơ quan Điều tra Nội địa Mỹ (HSI), đơn vị thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), sẽ có mặt tại Ý trong thời gian diễn ra Thế vận hội Mùa đông Milan–Cortina 2026 nhằm hỗ trợ công tác an ninh ngoại giao của Mỹ, theo Đài NBC News.

Tuy nhiên, thông báo trên lập tức khiến người dân Milan nổi dậy và xuống đường biểu tình vào cuối tuần qua. Biểu tình cũng diễn ra ở những thành phố khác của Ý.

Đài Al Jazeera hôm 4.2 đưa tin Thị trưởng Milan Giuseppe Sala đã bày tỏ phản đối mạnh mẽ đối với sự hiện diện của ICE. Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh địa phương, ông Sala gọi ICE là lực lượng bán quân sự gây chết chóc và hoàn toàn không được chào đón ở Milan.

Nhóm chính trị Ý phẫn nộ vì nhân viên ICE của Mỹ đến hỗ trợ an ninh Olympic

Trước áp lực của dư luận và chính quyền địa phương, Bộ Nội địa Ý vài ngày trước khi Thế vận hội Milan–Cortina chính thức khai mạc đã khẳng định các đặc vụ Mỹ sẽ không đảm nhiệm bất kỳ vai trò nào tại Thế vận hội Mùa đông.

Phát biểu trước Quốc hội Ý hôm 4.2, Bộ trưởng Nội vụ Matteo Piantedosi làm rõ đơn vị HSI thuộc ICE sẽ chỉ hoạt động trong phạm vi các cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ.

Theo ông, các đơn vị an ninh của Mỹ sẽ chỉ làm việc tại một phòng điều phối đặt trong khuôn viên Lãnh sự quán Mỹ ở Milan, đảm nhiệm vai trò hỗ trợ và phối hợp cùng các cơ quan thực thi pháp luật khác của Mỹ.

Bộ trưởng Ý nhấn mạnh các đặc vụ Mỹ "không phải là lực lượng tác nghiệp", "không có chức năng hành pháp" và không tham gia vào các hoạt động thực thi quyền lực tại Ý.

Phái đoàn Mỹ dự kiến tham dự Thế vận hội Mùa đông 2026 bao gồm Phó tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, và tỉ phú Tilman Fertitta, Đại sứ Mỹ tại Ý.

Lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông Milan–Cortina 2026 sẽ diễn ra vào ngày 6.2.