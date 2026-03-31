Iran nói đề xuất của Mỹ 'phi thực tế', ông Trump lặp lại đe dọa

Các đội ứng cứu khẩn cấp tại Haifa đã đánh giá thiệt hại trong ngày 30.3 sau khi Iran phóng nhiều đợt tên lửa vào Israel.

Quân đội Israel cho biết hai máy bay không người lái từ Yemen cũng đã bị đánh chặn, và Hezbollah ở Lebanon cũng đã phóng rốc két vào Israel.

Các cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh Tehran gọi các đề xuất của Mỹ để giải quyết xung đột là "quá đáng, thiếu thực tế và phi lý".

Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 30.3 cho biết bất chấp những "phát ngôn mang tính công kích" trước công chúng, các cuộc đàm phán với Iran vẫn diễn ra tốt đẹp.

"Tổng thống Trump đã ban hành lệnh tạm dừng 10 ngày để trì hoãn các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran. Đây vẫn thực sự là cơ hội có một không hai trong thế hệ này để chế độ Tehran đạt được một thỏa thuận tốt với Mỹ, từ bỏ vĩnh viễn tham vọng hạt nhân và ngừng đóng vai trò là nhà tài trợ hàng đầu thế giới cho chủ nghĩa khủng bố", bà Leavitt cho biết.

Trước đó, trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump cảnh báo rằng các nhà máy năng lượng và giếng dầu của Iran sẽ bị xóa sổ nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz.

Bà Leavitt cũng cho biết ông Trump sẽ quan tâm đến việc kêu gọi các nước Ả Rập chi trả chi phí cho cuộc chiến tại Iran.

"Đó là một ý tưởng mà tôi biết ông Trump đang cân nhắc, và tôi nghĩ ông sẽ nói thêm về vấn đề này", bà Leavitt nói.

Iran đã phóng tên lửa vào các quốc gia vùng Vịnh trong cuộc xung đột và chiến tranh giữa Israel và Hezbollah ở Lebanon đã tái bùng phát.

Quân đội Israel ngày 30.3 cho biết đã bắt đầu tấn công cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở Beirut.

Trong đó, một cuộc không kích của Israel đã trúng một tòa nhà dân cư ở ngoại ô phía nam Beirut.

Theo nhà chức trách, một tòa nhà công nghiệp và một xe bồn chở nhiên liệu tại Nhà máy Lọc dầu Israel ở Haifa đã bị mảnh vỡ từ một tên lửa bị đánh chặn rơi trúng.

Ngọn lửa và cột khói dày đặc được nhìn thấy bốc lên từ bên trong khu phức hợp nhà máy lọc dầu.

Hiện chưa rõ tên lửa được phóng từ đâu.