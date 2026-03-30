Pakistan chuẩn bị tổ chức đàm phán Mỹ - Iran để chấm dứt chiến tranh

La Vi
30/03/2026 12:46 GMT+7

Pakistan hôm 29.3 cho biết đang chuẩn bị tổ chức "các cuộc đàm phán có ý nghĩa" để chấm dứt xung đột về Iran trong những ngày tới, mặc dù trước đó Tehran đã cáo buộc Washington chuẩn bị một cuộc tấn công trên bộ trong khi tìm kiếm đàm phán.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Iran cáo buộc Mỹ đang chuẩn bị một cuộc tấn công trên bộ trong khi vẫn tìm giải pháp qua đàm phán.

Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar cho biết ông và các bộ trưởng ngoại giao khác trong khu vực hôm 29.3 đã thảo luận các cách thức khả thi nhằm đạt được một kết thúc sớm và bền vững cho cuộc chiến, cũng như khả năng tổ chức đàm phán Mỹ - Iran tại Islamabad.

"Pakistan sẽ vinh dự được đăng cai và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán ý nghĩa giữa hai bên trong những ngày tới nhằm đạt được một giải pháp toàn diện và lâu dài cho cuộc xung đột đang diễn ra", ông Ishaq Dar thông báo.

Hiện chưa rõ Mỹ và Iran đã đồng ý tham dự hay chưa.

Thái tử Faisal bin Farhan Al-Saud, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, và Thủ tướng Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif gặp nhau tại Islamabad, Pakistan hôm 29.3

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, các cuộc thảo luận ban đầu giữa Pakistan, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập tập trung vào các đề xuất mở lại eo biển Hormuz cho tàu thuyền qua lại.

Việc Iran phong tỏa trên thực tế đối với việc vận chuyển dầu mỏ và khí đốt qua eo biển này kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công nước này vào ngày 28.2 đang gây ra những ảnh hưởng kinh tế trên toàn thế giới.

Washington tuần trước cho biết đã đưa ra đề xuất kế hoạch ngừng bắn gồm 15 điểm, với đề nghị mở lại eo biển Hormuz và hạn chế chương trình hạt nhân của Iran.

Tehran đã bác bỏ đề xuất này và đưa ra các phương án thay thế của riêng mình.

Một quan chức Israel cho biết Israel sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Iran với mục tiêu được mô tả là các cơ sở quân sự. Người này cho hay Israel không có ý định giảm cường độ chiến dịch trước bất kỳ cuộc đàm phán nào có thể diễn ra giữa Washington và Tehran.

