Đảng Dân chủ thắng ở sân nhà của Tổng thống Trump

H.G
26/03/2026 05:17 GMT+7

AP hôm qua đưa tin ứng viên Emily Gregory của đảng Dân chủ đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung cho nghị viện bang Florida (Mỹ) tại khu vực bầu cử bao gồm khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, vốn được xem là "tổng hành dinh" yêu thích của Tổng thống Donald Trump.

Trong khi đó, ứng viên đảng Cộng hòa Jon Maples thất bại dù nhận được sự ủng hộ của chủ nhân Nhà Trắng. Đảng Dân chủ gọi chiến thắng trên là dấu hiệu mới nhất cho thấy cử tri Mỹ đang quay lưng với ông Trump và đảng Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Kết quả tại Florida nằm trong chuỗi chiến thắng nhiều bất ngờ trong các cuộc bầu cử bổ sung trên toàn quốc kể từ khi ông Trump đắc cử tổng thống nhiệm kỳ 2.

Mar-a-Lago là nơi Tổng thống Trump thường xuyên đến nghỉ dưỡng

Khu vực bầu cử này trước đó nằm trong tay đảng Cộng hòa. "Nếu Mar-a-Lago đã bị lung lay, thử tưởng tượng chuyện gì có thể xảy ra vào tháng 11 tới", AP dẫn lời bà Heather Williams, Chủ tịch Ủy ban Chiến dịch lập pháp của đảng Dân chủ. Theo bà, đây là ghế thứ 29 mà đảng Dân chủ giành lại từ tay đảng Cộng hòa kể từ khi ông Trump quay lại Nhà Trắng vào tháng 1.2025. "Giá xăng tăng vọt, chi phí thực phẩm leo thang, các gia đình gặp khó khăn, rõ ràng cử tri cảm thấy đã quá đủ đối với đảng Cộng hòa", bà Williams nhận định.

Đảng Dân chủ thắng cử ở khu vực có tư dinh Tổng thống Trump

Phe Dân chủ đã giành được một số chiến thắng oanh liệt tại "bang đỏ" Florida. Hồi tháng 12.2025, ứng viên Eileen Higgins trở thành Thị trưởng Miami, đánh dấu lần đầu tiên một thành viên đảng Dân chủ lãnh đạo thành phố sau gần 3 thập niên. Xa hơn về phía tây, ứng viên Taylor Rehmet vào tháng 1 đã lật ngược thế cờ tại một khu vực bầu cử để đoạt ghế Thượng viện bang.

Trước diễn biến mới tại Florida, Tổng thống Trump lập tức kéo giãn khoảng cách với ứng viên được mình ủng hộ, nói rằng: "Tôi không liên quan đến việc này". Bản thân nhà lãnh đạo cũng bỏ phiếu qua thư trong cuộc bầu cử nghị viện bang hôm 24.3 và phiếu của ông được công nhận, theo số liệu bầu cử của hạt Palm Beach. Điều đáng chú ý là nhà lãnh đạo Mỹ đã chọn bỏ phiếu qua thư dù liên tục cáo buộc đây là nguồn gốc của gian lận bầu cử và đang gây sức ép buộc Quốc hội phải thay đổi.

Đảng Dân chủ đòi luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ

Các lãnh đạo đảng Dân chủ và một số nghị sĩ Cộng hòa yêu cầu Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem từ chức hoặc đối mặt nguy cơ luận tội liên quan đợt trấn áp người nhập cư tại Minneapolis, bang Minnesota.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
