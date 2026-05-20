Ông Tập Cận Bình đón tiếp ông Putin tại Bắc Kinh

Sau khi bắt tay chào hỏi và thực hiện các nghi thức, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tiến hành cuộc hội đàm cùng Tổng thống Vladimir Putin tại Đại lễ đường Nhân dân, theo Tân Hoa xã.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến tiến hành các cuộc hội đàm cả ở hình thức hẹp và mở rộng, bao gồm nhiều vấn đề song phương và quốc tế. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ dẫn đến một gói thỏa thuận quan trọng giữa hai chính phủ, các bộ ngành và các doanh nghiệp, bao gồm Tuyên bố chung của Nga và Trung Quốc về việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược, cũng như làm sâu sắc thêm quan hệ láng giềng tốt, hữu nghị và hợp tác, theo TASS.

Trước đó, cố vấn tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết hai nước dự kiến ký khoảng 40 văn kiện, trong đó 21 văn kiện sẽ được ký kết trước sự chứng kiến của hai tổng thống.

Tổng thống Putin đã đến Bắc Kinh vào tối 19.5 và được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tiếp đón tại sân bay. Ông Putin đến Bắc Kinh lần này theo lời mời của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chuyến thăm kéo dài 2 ngày, trong đó ngày làm việc chính là 20.5. Sự kiện này là lần tiếp xúc thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo trong năm nay, sau các cuộc tham vấn được tổ chức qua hội nghị trực tuyến vào ngày 4.2.

Chuyến đi trùng với kỷ niệm 25 năm Hiệp ước song phương cơ bản về Láng giềng tốt và Hợp tác hữu nghị, và kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược phối hợp Trung Quốc - Nga cho thế kỷ 21.

Phát biểu trước chuyến thăm, Tổng thống Putin cho biết quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh "đã đạt đến một tầm cao chưa từng có, thể hiện rõ nhất qua sự sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau của hai nước trong các vấn đề then chốt, bao gồm cả việc bảo vệ chủ quyền".

Chuyến thăm diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thăm cấp nhà nước đến Bắc Kinh.

