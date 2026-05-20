Ông Putin đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến công du Trung Quốc

Đón tiếp Tổng thống Putin tại sân bay Bắc Kinh có Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, các quan chức Trung Quốc và Nga. Theo Tân Hoa xã, chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin có ý nghĩa quan trọng, khi năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc - Nga và 25 năm ký kết Hiệp ước láng giềng tốt và hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Truyền thông Trung Quốc cho hay hợp tác chiến lược giữa Trung Quốc và Nga có ý nghĩa rất lớn trong việc duy trì ổn định chiến lược toàn cầu, bảo vệ chủ nghĩa đa phương và trật tự quốc tế.

Trước khi lên đường công du Trung Quốc, Tổng thống Putin có bài phát biểu cho biết quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh "đã đạt đến một tầm cao chưa từng có, thể hiện rõ nhất qua sự sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau của hai nước trong các vấn đề then chốt, bao gồm cả việc bảo vệ chủ quyền", theo TASS.

Ông Putin nêu thêm kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng và đã vượt mốc 200 tỉ USD.

Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày 19.5 nói rằng bày tỏ sự tin tưởng rằng dưới sự chỉ đạo chiến lược của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, tình hữu nghị lâu dài giữa hai nước sẽ nhận được sự ủng hộ rộng rãi hơn nữa từ công chúng.

Tại Trung Quốc, nhà lãnh đạo Nga dự kiến gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tiến hành các cuộc đàm phán Nga - Trung ở hình thức hẹp và mở rộng, cùng nhau khởi động các chương trình giáo dục và thảo luận về các vấn đề toàn cầu cấp bách nhất.

Ông Putin cũng dự kiến sẽ có một số cuộc gặp khác, bao gồm cuộc đàm phán với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, tập trung vào các vấn đề thương mại và kinh tế.