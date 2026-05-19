Tổng thống Nga Vladimir Putin nói gì trước chuyến thăm Trung Quốc?

Tổng thống Putin phát biểu tại một sự kiện ở Moscow hôm 13.5 ẢNH: AFP

Hãng TASS dẫn lời trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm và làm việc tại Trung Quốc trong hai ngày 19 và 20.5, với lịch trình dày đặc.

Nhà lãnh đạo Nga sẽ gặp gỡ Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, tiến hành các cuộc đàm phán Nga - Trung ở hình thức hẹp và mở rộng, cùng nhau khởi động các chương trình giáo dục và thảo luận về các vấn đề toàn cầu cấp bách nhất.

Ông Putin cũng dự kiến sẽ có một số cuộc gặp khác, bao gồm cuộc đàm phán với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, tập trung vào các vấn đề thương mại và kinh tế.

Phát biểu trước chuyến thăm, Tổng thống Putin cho biết quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh "đã đạt đến một tầm cao chưa từng có, thể hiện rõ nhất qua sự sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau của hai nước trong các vấn đề then chốt, bao gồm cả việc bảo vệ chủ quyền".

"Tôi rất vui mừng được một lần nữa đến thăm Bắc Kinh theo lời mời của người bạn tốt lâu năm của tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc Tập Cận Bình. Các chuyến thăm lẫn nhau thường xuyên và các cuộc đàm phán cấp cao giữa Nga với Trung Quốc là một phần quan trọng và không thể thiếu trong nỗ lực chung của chúng ta nhằm thúc đẩy toàn diện và khai phá tiềm năng vô hạn trong quan hệ hai nước", ông Putin phát biểu.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của các vấn đề liên quan đến việc tăng cường quan hệ và phát triển toàn diện song phương.

Về kinh tế, ông Putin cho biết kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng và đã vượt mốc 200 tỉ USD.

Theo ông Ushakov, dự kiến phái đoàn hai nước sẽ thảo luận về "những khía cạnh nhạy cảm nhất trong mối quan hệ song phương", cũng như việc hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc, được xây dựng trong suốt 25 năm thực hiện hiệp ước láng giềng tốt đẹp, có thể được coi là hình mẫu cho các nước láng giềng, ông Ushakov phát biểu với báo giới. Quan hệ đối tác Nga - Trung mang lại sự ổn định cho thế giới, và do đó đặc biệt cần thiết vào thời điểm hiện tại, ông phát biểu.

Dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ ra tuyên bố chung về tình trạng khẩn cấp của thế giới đa cực, tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện và tương tác chiến lược.

"Một lễ ký kết chính thức sẽ diễn ra sau khi các cuộc đàm phán hoàn tất. Hiện tại có khoảng 40 văn kiện đang được xem xét, trong đó 21 văn kiện sẽ được ký kết trước sự chứng kiến của hai nhà lãnh đạo, còn lại sẽ được công bố tại buổi lễ", theo ông Ushakov.

Trước khi kết thúc chuyến thăm, Tổng thống Putin sẽ cùng Chủ tịch Tập thảo luận nhiều vấn đề lớn trong buổi tiệc trà.

Ngoài ra, ông Ushakov cho hay chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin không có mối liên hệ nào với chuyến thăm nước này gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Xem nhanh 20h ngày 18.5: Công bố Nghị quyết thành lập TP.Đồng Nai | Đình Bắc nói gì về màn tranh đá pen với Alan