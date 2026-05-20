Quân đội Myanmar giành lại thị trấn từ phe đối lập

Ngày 20.5, quân đội Myanmar thông báo đã giành lại thị trấn Mawtaung thuộc vùng Tanintharyi ở miền nam, giáp với Thái Lan. Lực lượng vũ trang đối lập giành được thị trấn này vào tháng 11.2025 nhưng quân đội Myanmar cách đây 2 tuần khởi động cuộc phản công và giành lại vào ngày 19.5, theo AFP.

Xe quân sự Myanmar trong cuộc duyệt binh tại Naypyidaw hồi tháng 3 ẢNH: AFP

Tờ The Global New Light of Myanmar đưa tin rằng đã xảy ra hơn 200 cuộc giao tranh lớn nhỏ, khiến ít nhất 24 tay súng đối lập thiệt mạng. Một số quân nhân "hy sinh anh dũng", nhưng con số cụ thể không được công bố.

Phe đối lập Myanmar và Thái Lan chưa bình luận.

Theo số liệu chính thức của Myanmar, Mawtaung là điểm giao thương tương đối nhỏ với tổng giá trị hàng hóa được vận chuyển qua trong năm tài chính 2023-2024 là 26,7 triệu USD. Tuy nhiên, việc quân đội Myanmar giành lại thị trấn này là một cú hích mới nhất trong một chuỗi thắng lợi của chính quyền trước các lực lượng đối lập trong cuộc chiến bùng phát vào năm 2021.

"Dòng chảy thương mại xuyên biên giới và các hoạt động vận tải giữa hai nước qua tuyến đường Tanintharyi - Mawtaung sẽ có thể khôi phục", The Global New Light of Myanmar viết.

Vào cuối năm 2023, đợt phản công đồng loạt của lực lượng đối lập khiến quân đội rơi vào thế bất lợi nhưng sau khi chiến dịch bị chững lại, quân đội Myanmar gần đây lại giành được ưu thế.

Cũng trong tháng 5, quân đội Myanmar tuyên bố tái chiếm con đường huyết mạch dẫn đến biên giới Trung Quốc ở phía bắc. Tháng 4, quân đội tổ chức lễ mừng tái chiếm một con đường khác dẫn đến cửa khẩu giao thương nhộn nhịp với Thái Lan.