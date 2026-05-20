Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Quân đội Myanmar giành lại thị trấn từ phe đối lập

Vi Trân
Vi Trân
20/05/2026 15:02 GMT+7

Quân đội Myanmar giành lại thị trấn giáp giới Thái Lan từ tay lực lượng đối lập sau cuộc phản công mới đây.

Ngày 20.5, quân đội Myanmar thông báo đã giành lại thị trấn Mawtaung thuộc vùng Tanintharyi ở miền nam, giáp với Thái Lan. Lực lượng vũ trang đối lập giành được thị trấn này vào tháng 11.2025 nhưng quân đội Myanmar cách đây 2 tuần khởi động cuộc phản công và giành lại vào ngày 19.5, theo AFP.

Xe quân sự Myanmar trong cuộc duyệt binh tại Naypyidaw hồi tháng 3

ẢNH: AFP

Tờ The Global New Light of Myanmar đưa tin rằng đã xảy ra hơn 200 cuộc giao tranh lớn nhỏ, khiến ít nhất 24 tay súng đối lập thiệt mạng. Một số quân nhân "hy sinh anh dũng", nhưng con số cụ thể không được công bố.

Phe đối lập Myanmar và Thái Lan chưa bình luận.

Theo số liệu chính thức của Myanmar, Mawtaung là điểm giao thương tương đối nhỏ với tổng giá trị hàng hóa được vận chuyển qua trong năm tài chính 2023-2024 là 26,7 triệu USD. Tuy nhiên, việc quân đội Myanmar giành lại thị trấn này là một cú hích mới nhất trong một chuỗi thắng lợi của chính quyền trước các lực lượng đối lập trong cuộc chiến bùng phát vào năm 2021.

"Dòng chảy thương mại xuyên biên giới và các hoạt động vận tải giữa hai nước qua tuyến đường Tanintharyi - Mawtaung sẽ có thể khôi phục", The Global New Light of Myanmar viết.

Vào cuối năm 2023, đợt phản công đồng loạt của lực lượng đối lập khiến quân đội rơi vào thế bất lợi nhưng sau khi chiến dịch bị chững lại, quân đội Myanmar gần đây lại giành được ưu thế.

Cũng trong tháng 5, quân đội Myanmar tuyên bố tái chiếm con đường huyết mạch dẫn đến biên giới Trung Quốc ở phía bắc. Tháng 4, quân đội tổ chức lễ mừng tái chiếm một con đường khác dẫn đến cửa khẩu giao thương nhộn nhịp với Thái Lan.

Tin liên quan

Một vụ tấn công khiến hơn 30 người chết ở Myanmar

Một vụ tấn công khiến hơn 30 người chết ở Myanmar

Cuộc không kích được cho là đã khiến hơn 30 người thiệt mạng tại một bệnh viện ở thị trấn Mrauk-U thuộc bang Rakhine ở phía tây Myanmar, giáp biên giới Bangladesh.

Đạn pháo Myanmar lại bay qua lãnh thổ, Tổng tư lệnh Thái Lan cảnh báo rắn

Mỹ cấm vận nhóm DKBA ở Myanmar

Khám phá thêm chủ đề

Myanmar giành lại thị trấn Thái Lan Quân đội Myanmar nội chiến Myanmar Myanmar
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận