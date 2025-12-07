Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Đạn pháo Myanmar lại bay qua lãnh thổ, Tổng tư lệnh Thái Lan cảnh báo rắn

Vi Trân
Vi Trân
07/12/2025 09:29 GMT+7

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Thái Lan cảnh báo sẽ sử dụng biện pháp mạnh hơn sau khi đạn pháo từ Myanmar tiếp tục rơi xuống Thái Lan làm dân thường bị thương.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Thái Lan Ukrit Boontanon ngày 6.12 cho biết đạn pháo từ cuộc giao tranh ở Myanmar lại rơi xuống huyện Mae Sot ở tỉnh Tak (Thái Lan) khiến dân thường bị thương, theo tờ The Nation.

Báo cáo ban đầu cho thấy đó là đạn pháo bay lạc từ giao tranh giữa các lực lượng chính phủ Myanmar và các nhóm vũ trang đối lập.

- Ảnh 1.

Binh sĩ Thái Lan tuần tra tại huyện Mae Sot giáp giới Myanmar hồi năm 2021

ẢNH: REUTERS

Ông Ukrit cho biết lực lượng đặc nhiệm Ratchamanu của Thái Lan đã hành động theo quy tắc giao chiến, bắn cảnh cáo và liên lạc với hai bên giao tranh ở Myanmar.

"Nếu điều này tái diễn, quân đội Thái Lan sẽ áp dụng quy tắc giao chiến nghiêm ngặt hơn", vị tư lệnh cảnh báo. Ông bổ sung rằng dù không có người thiệt mạng nhưng Thái Lan đang chuẩn bị để sơ tán dân thường khỏi các khu vực biên giới có nguy cơ cao.

Hôm 30.11, Thái Lan cho biết 5 quả đạn pháo từ Myanmar rơi xuống huyện Mae Sot làm 2 người bị thương. Phía Thái Lan bắn 4 quả đạn pháo khói về phía Myanmar để cảnh cáo.

Đụng độ đã tái bùng phát tại làng Min La Pan ở thị trấn Myawaddy (Myanmar) vào sáng 5.12. Lực lượng an ninh Thái Lan đã kêu gọi người dân tại 2 ngôi làng thuộc Mae Sot sơ tán ngay lập tức.

Theo tờ Bangkok Post, đợt giao tranh diễn ra từ cuối tháng 11 giữa quân đội Myanmar và lực lượng Liên minh Dân tộc Karen (KNU). Phía Thái Lan nói đạn lạc trong ngày 5.12 làm 2 dân làng bị thương.

Người phát ngôn Padoh Saw Taw Nee của KNU ngày 6.12 cho biết 4 người Trung Quốc bị thương do mảnh đạn từ các vụ nổ tại làng Min La Pan. Chính quyền Myanmar chưa bình luận về thông tin trên.

