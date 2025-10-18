Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Chính quyền Myanmar giành lại thị trấn trên tuyến đường thương mại tới Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
18/10/2025 19:15 GMT+7

Chính quyền quân sự Myanmar ngày 18.10 tuyên bố đã giành lại một thị trấn trên tuyến đường thương mại tới Trung Quốc từ một nhóm vũ trang sắc tộc ở miền bắc Myanmar.

Báo Global New Light of Myanmar ngày 18.10 đưa tin sau chiến dịch kéo dài 16 ngày, vào ngày 16.10, chính quyền quân sự Myanmar đã tái chiếm hoàn toàn thị trấn Hsipaw thuộc bang Shan ở miền bắc Myanmar.

- Ảnh 1.

Binh sĩ thuộc chính quyền quân sự Myanmar diễu hành trong lễ kỷ niệm Ngày Lực lượng vũ trang Myanmar tại Naypyidaw ngày 27.3

Ảnh: AFP

Hsipaw thường là nơi sinh sống của khoảng 20.000 người và nằm trên tuyến đường cao tốc nối Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, với biên giới Trung Quốc, theo AFP.

Bang Shan đã bị rung chuyển bởi giao tranh kể từ tháng 6.2024 khi một liên minh các nhóm vũ trang tiếp tục tấn công quân đội dọc theo tuyến đường cao tốc đến tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, theo AFP.

Nhóm vũ trang đối lập Quân Giải phóng dân tộc Ta'ang (TNLA) đã chiếm được căn cứ quân sự cuối cùng còn sót lại tại thị trấn Hsipaw vào tháng 10.2024 sau nhiều tuần giao tranh.

Theo Global New Light of Myanmar, đã có 28 cuộc đụng độ và "giao tranh" trong 2 tuần trước khi chính quyền quân sự Myanmar giành lại Hsipaw. Quân đội cũng "thu giữ 13 thi thể của những kẻ khủng bố", ám chỉ các thành viên của TNLA.

Trong khi đó, TNLA ngày 17.10 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram: "Hội đồng quân sự đang phạm tội ác chiến tranh chống lại dân thường vô tội... bằng nhân lực, vũ khí hạng nặng, máy bay không người lái hay các cuộc không kích". TNLA còn thông tin rằng 29 người đã thiệt mạng kể từ khi chính quyền quân sự bắt đầu cuộc tấn công mới nhất.

Kể từ cuộc chính biến vào ngày 1.2.2021, TNLA, một trong những nhóm vũ trang đối lập mạnh nhất Myanmar, đã kiểm soát hơn 10 thị trấn trọng điểm của bang Shan, trung tâm khai thác hồng ngọc chính của nước này.

Giao tranh giữa TNLA và quân đội Myanmar đã gây ra sự tàn phá trên diện rộng tại thị trấn Kyaukme của bang Shan, một thị trấn quan trọng khác trên tuyến đường thương mại từ Mandalay đến biên giới Trung Quốc. Chính quyền quân sự giành lại quyền kiểm soát Kyaukme vào đầu tháng này, theo AFP.

Khám phá thêm chủ đề

Myanmar thị trấn Hsipaw tuyến đường thương mại trung quốc
