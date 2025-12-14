Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Một vụ tấn công khiến hơn 30 người chết ở Myanmar

Văn Khoa
Văn Khoa
14/12/2025 09:46 GMT+7

Cuộc không kích được cho là đã khiến hơn 30 người thiệt mạng tại một bệnh viện ở thị trấn Mrauk-U thuộc bang Rakhine ở phía tây Myanmar, giáp biên giới Bangladesh.

Hai nhân viên cứu trợ cáo buộc một máy bay quân sự Myanmar vào tối 10.12 đã ném bom vào bệnh viện đa khoa ở thị trấn Mrauk-U thuộc bang Rakhine ở phía tây Myanmar, giáp biên giới Bangladesh, theo AFP.

Chính quyền Myanmar lên tiếng vụ tấn công bệnh viện khiến hơn 30 người chết- Ảnh 1.

Một bệnh viện ở thị trấn Mrauk U thuộc bang Rakhine (Myanmar) bị hư hại trong một cuộc không kích hôm 10.12

Ảnh: AFP

Bang Rakhine gần như hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Quân Arakan (AA), lực lượng vũ trang đối lập hoạt động tích cực trong thời gian dài trước cuộc chính biến ngày 1.2.2021. Lực lượng Phòng vệ Nhân dân (PDF) cũng nổi dậy chống quân đội sau cuộc chính biến đó.

AA nói rằng 33 người đã thiệt mạng và 76 người bị thương trong cuộc không kích của quân đội Myanmar hôm 10.12.

Trong khi đó, một bài báo trên tờ Global New Light of Myanmar (GNLM) thuộc quản lý của chính quyền quân sự Myanmar viết: "Những người thiệt mạng hoặc bị thương không phải là dân thường, mà là những kẻ khủng bố và những người ủng hộ chúng".

Cũng theo GNLM, chính quyền quân sự Myanmar "đã thực hiện các biện pháp an ninh cần thiết và phát động chiến dịch chống khủng bố vào ngày 10.12 nhắm vào các tòa nhà được AA và PDF sử dụng làm căn cứ".

Liên Hiệp Quốc hôm 11.12 đã yêu cầu mở một cuộc điều tra, nói rằng cuộc tấn công có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 9.12 nói rằng các nhân viên y tế và bệnh nhân đã thiệt mạng, và "cơ sở hạ tầng bệnh viện bị hư hại nghiêm trọng, với các phòng mổ và khu điều trị nội trú chính bị phá hủy hoàn toàn", theo AFP.

