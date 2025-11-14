Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ cấm vận nhóm DKBA ở Myanmar

Minh Trung
Minh Trung
14/11/2025 05:44 GMT+7

Bộ Tài chính Mỹ ngày 12.11 tuyên bố áp đặt lệnh cấm vận đối với nhóm vũ trang DKBA ở Myanmar, cùng 4 thủ lĩnh cấp cao của nhóm này, với cáo buộc hỗ trợ các trung tâm lừa đảo trực tuyến nhắm vào người Mỹ, theo AFP.

Bộ Tài chính Mỹ cho rằng doanh thu do những người làm việc tại các trung tâm lừa đảo tạo ra đã hỗ trợ tội phạm có tổ chức và cho phép DKBA tài trợ cho những hoạt động gây hại của nhóm này. Đến chiều qua chưa có thông tin về phản ứng từ DKBA cũng như chính quyền quân sự Myanmar.

Tập đoàn Prince của doanh nhân Campuchia Chen Zhi bác cáo buộc lừa đảo

Trong một diễn biến khác tại Đông Nam Á, Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan nổ súng vào người Campuchia gần một làng biên giới tranh chấp trong chiều 12.11, khiến 1 người chết và 3 người bị thương, theo Reuters. Trong khi đó, phát ngôn viên Lục quân Thái Lan Winthai Suvaree cáo buộc binh sĩ Campuchia đã nổ súng trước, buộc lực lượng Thái Lan bắn cảnh cáo để đáp trả.

Tin liên quan

Thái Lan đột kích biệt thự, bắt nhóm lừa đảo trốn từ Myanmar

Thái Lan đột kích biệt thự, bắt nhóm lừa đảo trốn từ Myanmar

Cảnh sát Thái Lan thông tin vừa triển khai cuộc truy lùng và bắt giữ 24 nghi phạm lừa đảo nước ngoài đã chạy khỏi Myanmar, được cho là đang ẩn náu ở Thái Lan để chờ cơ hội sang Campuchia.

Trung Quốc tuyên án tử hình 5 tội phạm lừa đảo hoạt động ở Myanmar

Myanmar phá dỡ gần 150 tòa nhà trong khu phức hợp lừa đảo KK Park

Khám phá thêm chủ đề

Myanmar Bộ Tài chính Mỹ Bộ Quốc Phòng Campuchia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận