Mỹ cấm vận nhóm DKBA ở Myanmar

Bộ Tài chính Mỹ cho rằng doanh thu do những người làm việc tại các trung tâm lừa đảo tạo ra đã hỗ trợ tội phạm có tổ chức và cho phép DKBA tài trợ cho những hoạt động gây hại của nhóm này. Đến chiều qua chưa có thông tin về phản ứng từ DKBA cũng như chính quyền quân sự Myanmar.

Tập đoàn Prince của doanh nhân Campuchia Chen Zhi bác cáo buộc lừa đảo

Trong một diễn biến khác tại Đông Nam Á, Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan nổ súng vào người Campuchia gần một làng biên giới tranh chấp trong chiều 12.11, khiến 1 người chết và 3 người bị thương, theo Reuters. Trong khi đó, phát ngôn viên Lục quân Thái Lan Winthai Suvaree cáo buộc binh sĩ Campuchia đã nổ súng trước, buộc lực lượng Thái Lan bắn cảnh cáo để đáp trả.