Thế giới

Iran tấn công căn cứ Mỹ, cảnh báo sẽ phản ứng quyết liệt hơn

Vi Trân
28/05/2026 14:45 GMT+7

Iran tấn công căn cứ Mỹ sau khi Mỹ công kích một mục tiêu gần sân bay ở Iran trong đợt oanh tạc lần thứ hai trong vòng một tuần bất chấp thỏa thuận ngừng bắn.

Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) của Mỹ ngày 28.5 thông báo đã bắn hạ 4 máy bay không người lái (UAV) của Iran và tấn công một cơ sở sản xuất tại quốc gia vùng Vịnh, nơi một chiếc UAV khác đang chuẩn bị được triển khai. Mục tiêu bị oanh tạc được thông báo là một địa điểm gần sân bay tại ngoại ô thành phố Bandar Abbas ở miền nam Iran.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters rằng những hành động trên là có chừng mực, chỉ mang tính chất phòng thủ và nhằm duy trì thỏa thuận ngừng bắn.

Đài Al-Jazeera dẫn thông tin từ truyền thông Iran cho biết Mỹ nhắm vào 3 địa điểm gần sân bay Bandar Abbas nhưng không gây thiệt hại hay thương vong.

Mỹ lại tấn công, Iran nói gì?

Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần quân đội Mỹ tấn công mục tiêu tại Iran bất chấp thỏa thuận ngừng bắn. Trước đó, Mỹ tuyên bố ra tay nhằm mục đích tự vệ.

Đáp lại, các quan chức Iran lên án hành động của Mỹ, cáo buộc nước này vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công một căn cứ không quân Mỹ nhằm đáp trả. IRGC cho rằng căn cứ nói trên là nơi Mỹ khởi động hành động gây hấn nhưng không nêu cụ thể vị trí.

IRGC tuyên bố sẽ đáp trả mọi hành vi khiêu khích và cảnh báo nếu Mỹ tiếp tục thực hiện những hành động quân sự, Iran sẽ phản ứng quyết liệt hơn.

Ảnh chụp từ video do đài phát thanh Iran IRIB công bố hồi tháng 4, có hình ảnh UAV được phóng để tấn công mục tiêu Mỹ tại Ả Rập Xê Út và Kuwait

ẢNH: AFP


Mỹ chưa bình luận gì về tuyên bố của IRGC. Quân đội Kuwait cùng ngày cho hay lực lượng phòng không đã đối phó với các cuộc tấn công tên lửa và UAV trong khi còi báo động không kích vang lên khắp quốc gia đồng minh của Mỹ này. Kuwait không nói rõ cuộc tấn công xuất phát từ đâu.

Trong diễn biến liên quan, hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin có 4 tàu, gồm một tàu dầu Mỹ đã tắt radar nhằm đi qua eo biển Hormuz. IRGC đã yêu cầu các tàu xác nhận danh tính nhưng không nhận được phản hồi. Do đó, IRGC đã bắn cảnh cáo.

