Thế giới

Mỹ tiến hành đợt không kích mới vào Iran

Bảo Hoàng
28/05/2026 07:56 GMT+7

Một quan chức Mỹ cho biết Washington đã tập kích vào các mục tiêu của Iran trong rạng sáng 28.5, nhằm gia tăng sức ép lên Tehran ngay sau đợt không kích hồi đầu tuần.

Reuters ngày 28.5 dẫn lời quan chức Mỹ nói rằng quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích mới trong đêm tại Iran, nhằm vào một địa điểm quân sự mà Washington cho là mối đe dọa đối với lực lượng Mỹ và các tàu thương mại hoạt động trên eo biển Hormuz.

Vị quan chức trên nêu thêm quân đội Mỹ cũng đã đánh chặn và bắn hạ nhiều máy bay không người lái (UAV) của Iran.

Quân cảng ở thành phố Bandar Abbas, Iran bị tấn công hồi tháng 3

Trước đó, Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin xuất hiện 3 vụ nổ ở thành phố cảng Bandar Abbas (Iran) và căn cứ hải quân gần eo biển Hormuz. Vụ nổ được ghi nhận vào khoảng 1 giờ 30 sáng 28.5 theo giờ địa phương và kích hoạt hệ thống phòng không tại Bandar Abbas.

Việc Mỹ mở lại các cuộc tấn công khiến triển vọng đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Washington và Tehran bỏ ngỏ.

Trong cuộc họp nội các ngày 27.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ thông tin từ truyền thông Iran rằng Iran và Oman sẽ cùng quản lý hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz như một phần của thỏa thuận hòa bình. Ông Trump khẳng định tuyến đường thủy này sẽ vẫn luôn mở cửa.

“Không ai sẽ kiểm soát eo biển Hormuz. Đó là tuyến đường thủy quốc tế và Oman sẽ hành xử như mọi bên khác, nếu không chúng tôi sẽ ném bom họ. Họ hiểu điều đó nên sẽ ổn thôi”, ông Trump nói trong cuộc họp.

Hôm 25.5, Mỹ đã tiến hành không kích vào Iran, động thái mà Washington cho là “cuộc không kích phòng vệ”. Tehran cáo buộc đây là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn mong manh giữa các bên.

Những tín hiệu khả quan cho đàm phán hòa bình đang xen lẫn rủi ro leo thang xung đột khiến lối thoát cho cuộc chiến Iran đang trở nên khó lường.

