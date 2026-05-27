Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Israel hạ sát thủ lĩnh vũ trang Hamas, Iran tố Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn

Văn Khoa
Văn Khoa
27/05/2026 14:39 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Israel hôm nay 27.5 thông báo lực lượng nước này đã hạ sát Mohammed Odeh, thủ lĩnh mới của cánh vũ trang thuộc lực lượng Hamas ở Dải Gaza, trong cuộc tấn công vào ngày 26.5.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel là ông Israel Katz viết trên mạng xã hội X rằng "chỉ huy cánh vũ trang của tổ chức Hamas ở Gaza đã bị tiêu diệt hôm qua", theo AFP.

Giới chức y tế Gaza thông báo các cuộc không kích mới của Israel đã giết chết ít nhất 7 người trong ngày 26.5.

Israel nói hạ sát thủ lĩnh vũ trang Hamas, Iran tố Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn - Ảnh 1.

Những người Palestine khiêng thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ tấn công của Israel ở phía nam Dải Gaza vào ngày 26.5

Ảnh: AFP

Sau khi thông báo về cuộc tấn công hôm 26.5, Bộ trưởng Katz và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra một tuyên bố chung rằng ông Odeh "đứng đầu tình báo Hamas trong vụ tấn công ngày 7.10.2023 và được bổ nhiệm cách đây khoảng một tuần làm người kế nhiệm ông Ezzedine al-Haddad". Ông Haddad đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào ngày 15.5 khi đang nắm vai trò thủ lĩnh cánh vũ trang Hamas.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Hamas, theo AFP.

Sau vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7.10.2023, ông Netanyahu cam kết sẽ nhắm mục tiêu và loại bỏ những kẻ cầm đầu. Vụ tấn công đó đã khiến 1.221 người thiệt mạng, theo thống kê của AFP dựa trên số liệu chính thức của Israel.

Các cuộc tấn công trả đũa của Israel ở Dải Gaza đã khiến ít nhất 72.803 người thiệt mạng, theo Cơ quan Y tế Gaza.

Đàm phán hòa bình Mỹ - Iran chưa dễ kết thúc

Iran tố Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn sau cuộc tấn công

Bộ Ngoại giao Iran ngày 26.5 nói rằng các cuộc tấn công của Mỹ tại tỉnh Hormozgan thuộc miền nam Iran là "sự vi phạm nghiêm trọng" thỏa thuận ngừng bắn mong manh đã được duy trì gần 7 tuần, theo Reuters. 

Trước đó cùng ngày, quân đội Mỹ tuyên bố các cuộc tấn công của họ mang tính chất phòng thủ, nhắm vào các địa điểm phóng tên lửa và các tàu đang cố gắng rải thủy lôi ở eo biển Hormuz.

Sau các cuộc tấn công mới, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với các phóng viên rằng eo biển Hormuz phải được mở lại "bằng cách này hay cách khác".

Ông Rubio còn nói  có thể mất vài ngày để đàm phán một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột, sau khi cả hai bên trước đó đã cho thấy tiến triển trong một thỏa thuận ban đầu nhằm chấm dứt các hành động thù địch và nối lại hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Tin liên quan

Iran gửi thông điệp cho Mỹ, Israel sơ tán 10 làng ở Lebanon

Iran gửi thông điệp cho Mỹ, Israel sơ tán 10 làng ở Lebanon

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 23.5 nói rằng Mỹ không phải là bên trung thực trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột và Tehran sẽ không thỏa hiệp về các quyền quốc gia của mình.

Cuộc chiến Iran và chuyện tên lửa đánh chặn Mỹ - Israel

Israel tuyên bố diệt thủ lĩnh quân sự Hamas

Khám phá thêm chủ đề

Israel nói hạ sát thủ lĩnh vũ trang Hamas Iran tố Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn Mohammed Odeh gaza Eo biển Hormuz
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận