Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Israel tuyên bố diệt thủ lĩnh quân sự Hamas

Vi Trân
Vi Trân
17/05/2026 08:05 GMT+7

Quân đội Israel xác nhận đã tiêu diệt thủ lĩnh quân sự Hamas Izz al-Din al-Haddad, người đứng đầu tổ chức này tại Dải Gaza.

Trong tuyên bố ngày 16.5, quân đội Israel cho biết thủ lĩnh quân sự Hamas Izz al-Din al-Haddad đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công chính xác tại thành phố Gaza, miền bắc Dải Gaza vào ngày 15.5, theo tờ The Times of Israel.

Israel tuyên bố diệt thủ lĩnh quân sự Hamas- Ảnh 1.

Thi thể được cho là của thủ lĩnh quân sự Hamas Izz al-Din al-Haddad được khiêng đi trong tang lễ tại thành phố Gaza ngày 16.5

ẢNH: REUTERS

Quân đội Israel cho hay ông al-Haddad gần đây đã có hành động để tái xây dựng năng lực cánh quân sự của Hamas và lên kế hoạch cho nhiều cuộc tấn công chống Israel bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian hồi tháng 10.2025.

Các hãng tin lớn như AFP, Reuters cũng dẫn lời quan chức cấp cao của Hamas xác nhận cái chết của ông al-Haddad. Người này bị tiêu diệt cùng vợ và con gái. Hình ảnh của AFP cho thấy nhóm người khiêng thi thể của ông al-Haddad được quấn cờ Hamas trên băng ca ra khỏi một đống đổ nát.

Hamas chưa chính thức xác nhận chỉ huy quân sự thiệt mạng dù các nhân chứng nói rằng nhà thờ tại Gaza đã công bố ông này "tử vì đạo", trong khi truyền thông Palestine công bố hình ảnh quá trình chuẩn bị tang lễ và ảnh tưởng niệm ông al-Haddad.

Israel tuyên bố diệt thủ lĩnh quân sự Hamas- Ảnh 2.

Người Palestine cầm ảnh của ông Izz al-Din al-Haddad trong tang lễ ngày 16.5

ẢNH: REUTERS

Thủ lĩnh quân sự Hamas Izz al-Din al-Haddad có biệt danh là "Bóng ma", được cho là đã sống sót qua nhiều vụ ám sát của Israel. Người này gia nhập Hamas vào thập niên 1980 và trở thành một trong những chỉ huy sống lâu nhất.

Israel cáo buộc ông al-Haddad dẫn đầu Lữ đoàn thành phố Gaza trong đợt tấn công Israel ngày 7.10.2023, là một trong những kiến trúc sư của cuộc tấn công đẫm máu này, khơi mào cho xung đột với Israel. Al-Haddad tiếp quản vai trò thủ lĩnh quân sự Hamas sau khi người tiền nhiệm Mohammed Sinwar mất mạng vào tháng 5.2025. Ông Mohammed Sinwar là em trai và là người kế nhiệm của ông Yahya Sinwar, thủ lĩnh Hamas vào thời điểm cuộc tấn công năm 2023 diễn ra.

Tin liên quan

Israel giết chết lãnh đạo phụ trách vũ khí của Hamas

Israel giết chết lãnh đạo phụ trách vũ khí của Hamas

Thủ lĩnh Hamas ở Dải Gaza Khalil al-Hayya ngày 14.12 xác nhận người đứng đầu bộ phận sản xuất vũ khí của lực lượng này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel hôm 13.12.

Hamas kêu gọi cho phép các thành viên ra khỏi đường hầm

Israel tuyên bố tiếp tục tấn công Hamas và Hezbollah

Khám phá thêm chủ đề

thủ lĩnh quân sự Hamas israel Izz al-Din al-Haddad Yahya Sinwar Mohammed Sinwar xung đột dải Gaza
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận