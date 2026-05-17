Israel tuyên bố diệt thủ lĩnh quân sự Hamas

Trong tuyên bố ngày 16.5, quân đội Israel cho biết thủ lĩnh quân sự Hamas Izz al-Din al-Haddad đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công chính xác tại thành phố Gaza, miền bắc Dải Gaza vào ngày 15.5, theo tờ The Times of Israel.

Thi thể được cho là của thủ lĩnh quân sự Hamas Izz al-Din al-Haddad được khiêng đi trong tang lễ tại thành phố Gaza ngày 16.5 ẢNH: REUTERS

Quân đội Israel cho hay ông al-Haddad gần đây đã có hành động để tái xây dựng năng lực cánh quân sự của Hamas và lên kế hoạch cho nhiều cuộc tấn công chống Israel bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian hồi tháng 10.2025.

Các hãng tin lớn như AFP, Reuters cũng dẫn lời quan chức cấp cao của Hamas xác nhận cái chết của ông al-Haddad. Người này bị tiêu diệt cùng vợ và con gái. Hình ảnh của AFP cho thấy nhóm người khiêng thi thể của ông al-Haddad được quấn cờ Hamas trên băng ca ra khỏi một đống đổ nát.

Hamas chưa chính thức xác nhận chỉ huy quân sự thiệt mạng dù các nhân chứng nói rằng nhà thờ tại Gaza đã công bố ông này "tử vì đạo", trong khi truyền thông Palestine công bố hình ảnh quá trình chuẩn bị tang lễ và ảnh tưởng niệm ông al-Haddad.

Người Palestine cầm ảnh của ông Izz al-Din al-Haddad trong tang lễ ngày 16.5 ẢNH: REUTERS

Thủ lĩnh quân sự Hamas Izz al-Din al-Haddad có biệt danh là "Bóng ma", được cho là đã sống sót qua nhiều vụ ám sát của Israel. Người này gia nhập Hamas vào thập niên 1980 và trở thành một trong những chỉ huy sống lâu nhất.

Israel cáo buộc ông al-Haddad dẫn đầu Lữ đoàn thành phố Gaza trong đợt tấn công Israel ngày 7.10.2023, là một trong những kiến trúc sư của cuộc tấn công đẫm máu này, khơi mào cho xung đột với Israel. Al-Haddad tiếp quản vai trò thủ lĩnh quân sự Hamas sau khi người tiền nhiệm Mohammed Sinwar mất mạng vào tháng 5.2025. Ông Mohammed Sinwar là em trai và là người kế nhiệm của ông Yahya Sinwar, thủ lĩnh Hamas vào thời điểm cuộc tấn công năm 2023 diễn ra.