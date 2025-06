Israel phát hiện thi thể thủ lĩnh Hamas dưới đường hầm ở Gaza

"Chúng tôi tìm thấy bên dưới bệnh viện, ngay bên dưới phòng cấp cứu, một khu nhà gồm nhiều phòng. Tại một trong số đó, chúng tôi đã hạ ông Mohammed Sinwar", Reuters ngày 8.6 dẫn lời ông Effie Defrin, phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cho hay.

Binh sĩ Israel đi ra khỏi đường hầm bên dưới Bệnh viện châu Âu ở Khan Younis (phía nam Dải Gaza) ngày 8.6.2025 ẢNH: REUTERS

Ông Effie Defrin tiết lộ thêm thi thể một thủ lĩnh cấp cao khác của Hamas là Mohammad Shabana cùng với một số binh sĩ cũng được phát hiện tại hiện trường. Israel đang tiến hành xác minh danh tính những binh sĩ trên.

"Đây là một ví dụ nữa về việc Hamas sử dụng thường dân làm lá chắn sống, liên tục sử dụng cơ sở hạ tầng dân sự, bệnh viện", ông Defrin cáo buộc.

Lực lượng Israel đã dẫn một nhóm phóng viên nước ngoài tham quan đường hầm mới được phát hiện bên dưới Bệnh viện châu Âu ở Khan Younis (phía nam Dải Gaza), nơi mà ông Defrin mô tả là một khu liên hợp chỉ huy và kiểm soát chính của lực lượng Hamas.

Phát ngôn viên IDF Effie Defrin cho biết thêm trong quá trình khám xét Bệnh viện châu Âu, lực lượng Israel đã thu giữ được kho vũ khí, đạn dược, tiền mặt và các tài liệu tình báo.

Hồi tháng 5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thông báo về cái chết của thủ lĩnh Hamas Mohammed Sinwar. Ông Mohammed Sinwar là em trai của ông Yahya Sinwar - người đã bị quân đội Israel hạ ở miền nam Gaza vào tháng 10.2024.

Trong khi đó, ông Mohammad Shabana là một trong những chỉ huy cấp cao và dày dạn kinh nghiệm nhất của Hamas tại miền nam Gaza. Ông đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng mạng lưới đường hầm bên dưới thành phố Rafah (miền nam Gaza).

Hamas chưa bình luận về các thông tin trên.

Theo cơ quan y tế tại Gaza, hơn 54.000 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc xung đột Hamas - Israel. Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo rằng phần lớn trong số 2,3 triệu dân của Gaza đứng trước nguy cơ nạn đói.

Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) do Mỹ và Israel hậu thuẫn sẽ mở 3 trung tâm phân phối lương thực vào ngày 9.6, theo The Times of Israel. GHF yêu cầu người dân Gaza không đến gần các địa điểm này trước giờ mở cửa. Theo tổ chức này, hoạt động phân phối hiện nay được "tổ chức và diễn ra suôn sẻ".

Trước đó, lực lượng Israel hôm 8.6 đã tấn công vào những người Palestine đang trên đường tới một địa điểm phân phối viện trợ GHF ở phía nam Gaza, khiến 4 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, theo Reuters dẫn lời các nhân viên y tế tại Gaza. Quân đội Israel cho biết họ đã nổ súng cảnh cáo vào một nhóm đang di chuyển vì cho rằng đó là mối đe dọa.